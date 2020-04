Reprise, relance, reconstruction: le redémarrage du commerce passera aussi par la "com"

Le commerce non alimentaire se prépare à accueillir à nouveau les clients. Outre les mesures de distanciation sociale, il devra aussi veiller à dispenser une communication claire et transparente, avant de l'élargir en surfant sur de nouvelles opportunités.

D'ici une bonne semaine, des centaines de magasins fermés depuis le 23 mars rouvriront leurs portes. On imagine aisément les difficultés qu'engendrera l'afflux de clients sevrés d'achats depuis plus d'un mois. Les enseignes se sont donc lancées dans un contre-la-montre pour régler tous les problèmes logistiques et sanitaires de ce redémarrage.

Mais pour relancer une activité de manière durable, il faut aussi communiquer de façon pertinente. CEO d’AddRetail, une agence de communication spécialisée dans le commerce de détail, Myriam Blanpain s'est fendue d'un document donnant aux directeurs d'enseignes et aux responsables marketing des pistes concrètes pour adapter leur communication de la manière la plus adéquate dans les prochains mois.

"Les enjeux sont colossaux au vu de la situation difficile que connaît aujourd'hui le commerce de détail. Mais il se trouve aussi devant une belle opportunité de recréer des liens plus forts avec des clients privés de shopping durant plusieurs semaines", résume Myriam Blanpain.

Trois phases

Selon la patronne d'AddRetail, ce redémarrage devrait se diviser en trois étapes: une phase de reprise, celle de la réouverture des points de vente (entre 1 et 3 mois), une phase de relance, qui permettra de toucher une audience plus large (de 2 à 6 mois), et une phase de reconstruction, autrement dit le retour à la normale (de 6 mois à un an). Le timing de chacune dépendra de la spécificité de chaque enseigne: commerce général ou spécialisé, achats du quotidien ou de long terme, fermeture et/ou présence d’un e-shop pendant la période de confinement...

La première phase, qui devrait rapporter des revenus limités, distanciation oblige, doit servir à informer et rassurer le personnel et les clients. La deuxième, celle de la relance de l'activité, permettra de toucher une audience plus large et offrira de belles opportunités commerciales. La troisième, enfin, permettra selon Myriam Blanpain de créer une "nouvelle normalité". "Elle entraînera une modification profonde de la relation enseigne-client et fournira à certains distributeurs l’opportunité de réinventer leur modèle", dit-elle.

Pour la CEO d'AddRetail, une relance durable du commerce passera par la capacité des enseignes à écouter, à s’adapter et à communiquer en conséquence. "L’écoute, l’empathie seront les clés de la réussite. Dans la communication, il faudra créer du lien", souligne-t-elle.

