Rétive au confinement, la Suède entame son autocritique...

L’épidémiologiste en chef de l’administration suédoise a exprimé à demi-mots des regrets sur une stratégie de confinement très légère qui vaut au pays une mortalité jusqu’à dix fois supérieure à ses voisins.

L’introspection suédoise a commencé. Mercredi matin, l’architecte de la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19 a pour la première fois admis que la réaction gouvernementale à la crise n’avait, avec le recul, pas été optimale. "Il y a de toute évidence un potentiel d'amélioration dans ce que nous avons fait", a déclaré sur la radio publique suédoise l’épidémiologiste en chef de l’Agence de santé publique, Anders Tegnell. Plus tard dans la journée, il a précisé qu'il ne fallait pas interpréter ses propos comme une mise en doute de sa stratégie, mais ses déclarations du matin avaient déjà fait le tour des médias internationaux et provoqué des réactions politiques dans le pays.

Avec près de 4.500 décès pour dix millions d’habitants, la Suède a connu une mortalité "vraiment" trop élevée, a-t-il reconnu. Au cours de la semaine précédant le 2 juin, elle présentait le taux de mortalité par habitant le plus élevé au monde (5,29 morts par million par jour), selon le site ourworldindata.com.

Les déclarations de l’épidémiologiste ont d’autant plus marqué les esprits que des mois durant il avait décrié les lockdowns décrétés dans d'autres pays et défendu l'approche de la Suède comme étant la plus "durable". Interrogé en avril par la BBC, Tegnell assurait que le haut niveau de mortalité déjà observé dans son pays était dû aux difficultés des maisons de repos à se protéger de l'épidémie, et assurait: "Cela ne disqualifie pas notre stratégie dans son ensemble."

Une approche critiquée

La stratégie défendue par l’Agence de santé et mise en place par le gouvernement aura largement reposé sur la confiance dans le fait que les Suédois appliqueraient scrupuleusement les gestes barrières. Hormis les rassemblements de plus de 50 personnes et les visites dans les maisons de retraite, peu d’interdictions ont été décrétées. Les écoles n'ont été fermées que pour les adolescents de plus de seize ans; commerces et salles de sport sont restés ouverts; de même que les cafés et restaurants, avec de menues restrictions.

Ces décisions de ne pas imposer de "lockdown" comme ailleurs en Europe a longtemps joui d’un large soutien au sein de la population, avant que les critiques ne se multiplient. Comme celle de l’épidémiologiste Annika Linde, qui a précédé Tegnell à son poste de 2005 à 2013. Pour elle, le pays aurait dû rapidement décréter un lockdown et prendre des mesures fortes pour protéger les personnes âgées. "Je ne comprends pas comment ils peuvent se tenir debout en affirmant que le niveau de préparation était bon, alors qu'en fait il était déplorable", déclarait-elle la semaine dernière dans une interview à la télévision suédoise.

Enquête et isolement

Lundi, le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven a annoncé l’ouverture avant l’été d’une enquête sur la gestion de la crise – il avait dans un premier temps plaidé pour repousser l’exercice à l’après-Covid, avant de céder à la pression des deux grands partis d’opposition.

Réagissant aux déclarations de l’épidémiologiste en chef, la ministre de la santé Lena Hallengren a indiqué mercredi que le gouvernement suédois aurait pris des mesures plus restrictives si l'Agence de santé publique l'avait recommandé: "Le gouvernement s'est tenu prêt à tout moment à introduire davantage de mesures recommandées par l'autorité experte", a-t-elle indiqué dans un commentaire envoyé à l'agence Reuters.