Retour à l'école: mode d'emploi et colère

Revirement total pour les écoles. Les élèves de maternelle rentrent en classe mardi prochain, toutes les primaires suivront le lundi suivant. Une partie des mesures anti-Covid-19 sont oubliées. C'est l'incompréhension pour beaucoup d'enseignants.

Les élèves de maternelle sont donc invités à retourner à l'école, à temps plein, dès mardi prochain, le 2 juin. Ceux de primaire qui ne sont pas encore rentrés suivront le même chemin le lundi suivant, le 8 juin. C'est la décision prise lors d'un comité de concertation (Fédéral et Régions), en accord avec le groupe d'experts chargé de la stratégie de déconfinement (GEES). Le principe: les 0-12 ans sont peu malades et peu contagieux. Les adultes, eux, doivent être protégés. Et les secondaires? Pas de changement jusqu'à la fin de l'année, selon Caroline Désir, sur Bel RTL ce jeudi matin. Les adolescents étant considérés comme des adultes, le respect des règles reste de mise.

"Beaucoup de directeurs ont l'impression qu'on se moque d'eux." Caroline Désir Ministre de l'Education (Fédération Wallonie Bruxelles)

Toutes ces modifications sont-elles obligatoires? Non. Pour les écoles, c'est aux pouvoirs organisateurs de voir ce qui est possible. Chaque établissement peut décider de postposer ou aménager la rentrée. Et informer les familles. Et pour les enfants? Selon la ministre Désir, "les absences ne seront pas sanctionnées." Bref, tout le monde ne rentrera pas. Résumons...

Le programme

• Le 2 juin

Qui: tous les enfants de maternelles.

Comment: sans masques, ni pour les enfants ni pour les enseignants. Pas de distanciation sociale non plus. Pourquoi? Ces mesures seraient trop difficiles à appliquer avec les petits.

L'horaire: à temps plein, si les écoles sont prêtes.

• Le 8 juin (ou le 5 juin pour une journée de test)

Qui: tous les élèves de primaire. Ceux de 1re, 2e et 6e étaient déjà rentrés, restent donc les 3e, 4e et 5e.

Comment: la distance physique est oubliée entre les enfants, mais doit toujours être respectée entre les enfants et les professeurs, et entre enseignants aussi. Le port du masque n'est pas demandé pour les enfants, même plus pour les classes de 6e primaire qui y étaient soumis jusqu'ici. Les professeurs et accompagnants, par contre, doivent le porter. C'est le retour des classes complètes. À la récréation, les enfants doivent rester avec leurs camarades de classe, on parle de "bulle de contact". Les activités d'extérieur sont encouragées, ainsi que l'aération des classes.

L'horaire: à temps plein, si les écoles sont prêtes.

"Gros découragement"

Alors, heureux? Du côté du corps enseignant, c'est plutôt l'énervement. La ministre Désir l'a admis, sur Bel RTL. "Beaucoup de directeurs ont l'impression qu'on se moque d'eux." Pour comprendre, il suffit de se rappeler la check- list de 150 points qui leur avaient été imposée et dont de nombreux points sont désormais abandonnés. "On ne joue pas avec leurs pieds", assure Caroline Désir, expliquant que les conditions précédentes avaient été imaginées par le Conseil National de Sécurité le 24 avril et que, depuis lors, la connaissance du virus et les exemples étrangers ont nourri les réflexions. Elle rappelle notamment que les gestes barrières, l'hygiène et circuits de circulation dans les établissements restent en vigueur.

"Les sorties intempestives du ministre flamand de l'Éducation ces dernières semaines ont fortement influencé les débats, c'est clair...". Roland Lahaye CSC-Enseignement

Joseph Thonon, de la CGSP Enseignement, parlant d'un "gros découragement", expliquait sur Bel RTL: "Nous sommes un peu abasourdis par ce brusque revirement. En deux semaines, on passe d'un confinement très strict à un laisser-aller relativement important dans les classes. Ça va creuser très fort les inégalités. Les écoles qui scolarisent un public défavorisé sont les moins fournies, ces élèves-là ne seront pas rescolarisés."

Le "vent du Nord"