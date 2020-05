Réutiliser pour lutter contre la pénurie d'équipements

BeMicron est spécialisé dans les équipements de protection pour le secteur pharma. Son patron Vincent Vanneste s'insurge contre le "tout-jetable".

Au plus fort de la crise, le personnel soignant en soins intensifs consommait plus de 50.000 masques par jour. A cela s'ajoutaient le personnel des autres services et la consommation des autres prestataires de soins. Chaque jour des centaines de milliers de masques et de blouses à usage unique dont on a mesuré la difficulté d'approvisionnement en période de tension. Mais dans cette course effrénée au matériel de protection pour le personnel de première ou de deuxième ligne, on a trop peu envisagé le matériel réutilisable, estime Vincent Vanneste, CEO fondateur de BeMicron.

"Le tout-jetable nous rend tributaires de filières d’approvisionnement lointaines et pas toujours fiables." Vincent Vanneste CEO de BeMicron

Issue de la blanchisserie industrielle Scaldis, la jeune société, basée dans l’incubateur i-Tech de Gosselies, développe depuis un peu plus de deux ans des vêtements de protection pour l’industrie pharmaceutique, particulièrement pour la protection des travailleurs en salle blanche. Des tenues entièrement aseptiques qui intègrent ou non des cagoules et des lunettes de protection.

Vu son expérience, Vincent Vanneste regrette un peu l’option du tout-jetable prise dans les équipements du personnel soignant. "Cela nous rend tributaires de filières d’approvisionnement lointaines et relativement peu nombreuses. Avec le risque de problèmes techniques, de fiabilité et de conformité que l'on a connu." Lui plaide évidemment pour des matériaux réutilisables, qui présentent des caractéristiques de protection totalement similaires aux masques ou blouses jetables. "Dans les salles blanches, le personnel est amené à manipuler des produits parfois encore plus dangereux que le coronavirus", fait-il remarquer. Avec des compétences et des producteurs belges, qui plus est.

500 cagoules

BeMicron vient de produire, avec le soutien de Sambrinvest, 500 cagoules avec visière intégrée destinées au personnel dit de deuxième ligne, celui des maisons de repos notamment que l’on a dit si souvent démuni en protection, mais aussi les kinés, les dentistes… "Ces cagoules offrent une barrière et un confort d’utilisation bien plus grands que les masques chirurgicaux couplés à un écran de protection. Et elles peuvent être réutilisées jusqu’à 50 fois après un cycle de stérilisation vapeur par exemple", assure Vincent Vanneste.