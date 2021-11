Revenir au télétravail obligatoire? Inaudible, estiment les employeurs

Pour les représentants des entreprises, le message d'un retour généralisé au télétravail n'est plus audible et la question de la vaccination obligatoire de la population doit être débattue.

Retour à la case maison pour les travailleurs? Parmi les annonces du dernier Comité de concertation (Codeco, le 26 octobre), figure en bonne place une "forte recommandation" du télétravail. Dans les faits, rien d'obligatoire donc, le gouvernement se repose sur la bonne volonté des entreprises et travailleurs.

La poursuite de la hausse des indicateurs de l'épidémie de Covid-19 pendant la semaine de Toussaint a poussé le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit) à appuyer le message vendredi dernier. "Si les entreprises veulent continuer à fonctionner, elles doivent passer au télétravail", a-t-il affirmé sur la VRT, tandis que l'on s'approche toujours plus des 500 lits occupés aux soins intensifs, seuil fixé par le gouvernement fédéral pour le déconfinement au printemps dernier.

Du côté des représentants des employeurs, la perspective d'un retour au télétravail "pour tous les membres du personnel des entreprises, des associations et des prestataires de services" là où c'est possible (dixit le Codeco) ne passe pas. Tant du côté de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) que du côté de l'Union des classes moyennes (UCM), on estime que le télétravail ne sera pas le remède au retour en force du virus.

"Ce n'est pas en isolant les gens qu'on résoudra la question. Le télétravail ne s’est pas arrêté parce que le gouvernement a autorisé le retour en entreprises. Parmi celles qui y avaient goûté, beaucoup ont conservé une certaine dose de télétravail", rappelle Arnaud Deplae, secrétaire général de l'UCM. Un exemple parmi d'autres: Open Architectes, société de 15 personnes basée à Ronquières. "Obliger tout le monde à télétravailler rendrait notre travail impossible, nous explique son cofondateur Bertrand Noël. Nous appliquons les gestes barrières, certaines tâches précises se font en télétravail, bref, nous avons une gestion intelligente et mesurée de la situation et nous n'avons pas eu de problèmes avec le virus. Ce qui est possible dans les supermarchés l'est aussi dans un bureau. Ce sont des habitudes qu'on l'on a intégrées dans notre quotidien."

"Ouvrir le débat de la vaccination obligatoire"

Outre la gestion de l'activité, les aspects psychosociaux d'un retour à un travail à domicile plus intensif doivent être pris en compte, selon l'UCM: "Il faut faire attention à la cohésion, au sens que les gens trouvent dans leur activité, et donc ne pas dépasser deux jours de télétravail par semaine".

La FEB s'inquiète aussi de son impact sur la motivation des travailleurs, mais également des problèmes qu'il pose en matière d'organisation et de recrutement. "Si 80-90% de mes employés ont fait l’effort de se faire vacciner, pourquoi doit-on être puni à cause d’une minorité?", plaidait Pieter Timmermans (FEB), lundi matin, sur la Première.

Pour l'UCM, insister sur une nouvelle généralisation du télétravail est tout simplement "inaudible" aujourd'hui pour les employeurs et les travailleurs, d'autant que des outils plus efficaces existent pour contrer la diffusion du virus. "Dès lors qu’ils sont vaccinés et qu’ils peuvent recevoir des gens chez eux, ils ne vont plus accepter un retour à l’isolement", argumente Arnaud Deplae. "Le politique doit durcir les mesures sur les éléments qui ont un vrai impact sur les hospitalisations, mais le télétravail n'est pas la solution, et pas question non plus de fermer à nouveau des secteurs".

Masques, ventilation, limitation du nombre d'employés présents dans une même salle, télétravail avec parcimonie... Mais surtout: vaccination. Obligatoire? L'UCM y est plutôt favorable. Prudente, la FEB se contente à ce stade de dire qu'il faut "ouvrir le débat". On n'en est (pas du tout) là.