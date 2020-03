Robert Vertenueil: "Des entreprises ne jouent pas le jeu"

Inspection sociale

De son côté, le patron de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Pieter Timmermans, n'apprécie que très modérément la sortie syndicale. "Il faut cesser ce genre de déclaration générale, qui ne fait que semer confusion et incertitude. Les employeurs et les syndicats doivent au contraire travailler à résoudre ensemble les problèmes là où ils se posent, dans telle ou telle entreprise. Nous vivons une crise aiguë, inutile d'en rajouter."

Pour rappel, les entreprises non reprises dans la liste des secteurs et services essentiels, publiée le mercredi 18 mars par le Conseil national de sécurité sont désormais obligées d'instaurer le télétravail pour les fonctions qui s'y prêtent, et de veiller pour les autres à maintenir une distanciation sociale suffisante (1,5m au moins entre personnes). Si cela n'est pas possible, l'entreprise doit fermer.