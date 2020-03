Roland Gillet: "Les incertitudes sont beaucoup plus nombreuses que lors de la crise de 2008"

Cette crise est-elle comparable à des crises passées ?

Elle est inédite. C’est une des premières fois qu’un virus touche l’ensemble des pays des zones les plus développées de la planète à quelques mois d’intervalle. Ce virus est parti de l’endroit de Chine qui nous a fait le plus mal globalement sur le plan économique parce qu’il s’agit d’une région où la sous-traitance "just in time" sur nombre de secteurs est très importante au niveau mondial. Ensuite, en Europe, il est entré par la zone la plus productive du grand pays le plus fragilisé économiquement, le nord de l’Italie. Et désormais, il continue son inexorable propagation aux autres pays d’Europe et aux Etats-Unis. Même si cela ne durera qu’un certain temps, l’économie mondiale dans son ensemble est touchée et, pour une part non négligeable, paralysée. On commence à mesurer que le coût collectif sera certainement élevé et d’un tout autre ordre que celui des faillites bancaires de la crise de 2008. Car les Etats vont devoir aider des acteurs ne recevant plus de revenu suffisant pendant un certain temps. Et les montants deviennent vite très importants en cas de confinement très strict et généralisé à l’ensemble du territoire. La principale variable devient alors la durée. Sachant que cette crise intervient dans un contexte où l’endettement des Etats est déjà très élevé. Cette crise risque aussi de laisser des traces sur le moral des agents économiques. Notamment ceux qui ont souffert directement de ce coronavirus ou qui risquent de sortir groggy de cette période de réduction de pouvoir d’achat. Donc, il faudra du courage et de l’audace afin de traverser au mieux cette crise. Le rôle des Etats est ici plus important que celui des banques centrales. Il faut rassurer au plus vite ceux qui perdent des revenus en raison de cette crise. Et voir si les politiques menées leur permettront de tenir un certain temps. Sur le plan de la santé, tout en espérant un traitement efficace dans le plus court délai, le confinement apparaît comme la meilleure décision. Mais il faut alors et surtout que tous les pays soient unis et solidaires dans cette crise. Car le coronavirus nous frappe tous indistinctement et au final quasiment de la même manière.