Rombit se réinvente et crée un bracelet électronique anti-Covid

La société technologique belge Rombit est sous le feu des projecteurs avec son bracelet qui permet de garantir les distances de sécurité en entreprise. Derrière la technologie, on retrouve un beau casting et des ambitions internationales.

"Savoir rebondir" pourrait être la nouvelle devise de l’entreprise technologique belge Rombit . Connue des initiés comme une future pépite nationale , la société flamande est spécialisée dans les équipements technologiques dédiés aux entreprises de logistique, à l'industrie pétrochimique et aux ports internationaux. Elle travaille depuis plusieurs mois sur un bracelet connecté baptisé Romware ONE pour améliorer la sécurité des employés. Coronavirus oblige, Rombit a décidé d’ adapter son bracelet pour en faire un incontournable du déconfinement en entreprise .

Distanciation sociale et suivi des contacts

Testé actuellement dans le port d’Anvers, le bracelet sera commercialisé dans les jours à venir et la demande ne manque pas: plus de 400 entreprises sont sur liste d’attente .

Des dirigeants de premier plan

Autour de lui, Rombit rassemble des dirigeants et des investisseurs flamand de premier plan. Wouter De Geest, qui vient d’être nommé président du conseil d’administration de l’entreprise technologique, n’est rien de moins que le président du Voka, le patron des patrons flamands, et l’ancien CEO de BASF Belgium. Aux manettes derrière ce beau casting, on retrouve Jorik Rombouts. Il est le fondateur et actionnaire principal de l’entreprise qui affiche un chiffre d’affaires de six millions d’euros et a effectué une levée de fonds de 10 millions d’euros en octobre dernier.