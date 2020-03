Rutte choisit l'immunité collective, l'Europe n'a pas d'avis

Les Pays-Bas ne ferment ni écoles ni cafés, misant sur "l'immunité collective". La tentative de coordination au sein du Benelux s'avère inopérante, alors que la Commission européenne refuse de prendre position sur la stratégie à adopter.

Des échanges de coordination ont beau avoir eu lieu entre les dirigeants du Benelux, ils n'ont pas empêché les Pays-Bas de faire cavalier seul dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19). Lundi, le Premier ministre Néerlandais Mark Rutte a déroulé, en effet, une stratégie radicalement différente de celle de ses voisins, déclarant vouloir développer une "immunité collective" à la maladie.

"Il n'y aura que peu d'infections là-bas et ces environnements sont moins internationaux." Gouvernement néerlandais (communiqué)

Se résignant à l'idée que la plupart des Néerlandais seront contaminés, il a exclu d'ordonner un large confinement de la population. Seules les personnes qui ont de la toux ou qui sont fiévreuses doivent rester à la maison et éviter les contacts. Les personnes âgées sont invitées à éviter les rassemblements et transports publics. Et si les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits au pays des tulipes, les bars et cafés restent ouverts, de même que les écoles: "Il n'y aura que peu d'infections là-bas et ces environnements sont moins internationaux", justifie le gouvernement.

Les Pays-Bas s'isolent au sein du Benelux

Si cette stratégie est proche de celle adoptée au Royaume-Uni, elle est très différente de celle des États voisins des Pays-Bas, a fortiori de celle des autres pays du Benelux. Alors que la Belgique a fermé les établissements d'Horeca et les écoles, le Luxembourg va plus loin encore dans la logique du confinement, fermant tous les commerces non essentiels, mais aussi les crèches. "La coopération transfrontalière Benelux est primordiale, suivez les sites officiels de nos gouvernements", indique pourtant sur son site l'Union du Benelux, qui organise la collaboration entre les trois pays, notamment en matière de sécurité.

"Ce qui est important, c'est que nous suivions les conseils du monde scientifique." Stefan Keersmaecker Porte-parole de la Commission européenne

Entre pays européens, la coordination des stratégies de lutte contre le Covid-19 dépend de la bonne volonté, alors que la compétence sanitaire relève exclusivement de chaque État. "À ce stade, chacun fait un peu comme il l'entend, et tout va si vite qu'on n'a pas le temps pour de longues négociations entre pays, observe une source diplomatique qui s'exprime à condition de ne pas être identifiée. C'est la nature humaine, je suppose, que chacun fait du chacun pour soi parce que ça permet d'aller plus rapidement."

"Pas de réponse très spécifique"

Pour sa part, la Commission européenne ne prend pas position sur les décisions prises par les États membres. "Ce qui est important, c'est que nous suivions les conseils du monde scientifique", indique Stefan Keersmaecker, porte-parole en charge de la Santé. Et de renvoyer aux recommandations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'agence européenne chargée de délivrer des avis scientifiques sur les épidémies.

"Nous ne sommes pas mandatés pour dire aux États membres ce qu'ils doivent faire, mais pour leur donner le plus d'information possible de manière à ce qu'ils prennent leurs propres décisions." Agence européenne ECDC

Alors, confinement ou immunité collective? "Nous n'avons pas, pour l'instant, une réponse très spécifique à cette question", indique un porte-parole. Dans un avis publié le 12 mars, l'ECDC indiquait que "des mesures de prise de distance sociale appropriées doivent être strictement mises en œuvre", et évoquait notamment "des mesures ou fermetures pour les écoles et crèches" tout en estimant que "les preuves de l'efficacité des fermetures d'écoles et de lieux de travail (...) sont limitées".

Pas plus que la Commission européenne, l'agence européenne spécialisée sur la réponse aux épidémies ne commente la stratégie des Pays-Bas: "Nous ne sommes pas mandatés pour dire aux États membres ce qu'ils doivent faire, mais pour leur donner le plus d'information possible de manière à ce qu'ils prennent leurs propres décisions", indique encore son porte-parole.