Ryanair ne veut pas laisser une rangée vide de sécurité

Dans un entretien au Financial Times, le patron connu pour son franc-parler dit avoir prévenu le gouvernement irlandais que s'il prévoit d'instaurer de telles règles, "soit il paie pour le siège du milieu, soit on ne volera pas", car "nous ne pouvons pas gagner d'argent avec un taux de remplissage de 66%" .

La compagnie low cost, dont 99% des avions sont immobilisés à cause de l'arrêt quasi total du trafic aérien lié à la pandémie, avait averti début avril que ses bénéfices seraient dans le bas de ses attentes pour son exercice annuel achevé fin mars, qui n'intègre que le début des perturbations liées au coronavirus.

Elle s'était dite en bonne santé financière, sans dette et avec une trésorerie confortable, alors que le secteur aérien pour passagers traverse une crise majeure. On en sait quelque chose en Belgique alors que Brussels Airlines est clouée au sol et demande une grosse aide d'État. A Charleroi, l'aéroport est à l'arrêt faute d'avions. Si Ryanair tarde à redémarrer ses activités, cet arrêt de BSCA pourrait donc se prolonger.