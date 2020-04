Ryanair profite du coronavirus pour négocier avec les aéroports

Il faudra quand même voir quand Ryanair reprendra ses vols. N’oublions pas que son modèle low cost s’articule en partie sur une occupation maximale de ses avions. Si on lui ampute un tiers de ses passagers, le modèle ne tient plus, compte tenu des prix pratiqués. Et si les tarifs grimpent, l’avantage low cost disparaît. Qu’on ne se trompe pas: Michael O’Leary ne fera pas voler ses avions à perte. Même si on lui offre les taxes d’atterrissage.