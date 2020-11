Saint-Luc soulage son personnel avec ListMinut

Des mois difficiles mais une reprise en force

Listminut fait partie de ce qu'on appelle l' économie collaborative . "On fait du business, bien sûr, mais derrière il y a un esprit humain, une communauté qui se mobilise. C'est essentiel pour nous." De là à réussir à en faire un nouveau type de clients et répéter l'opération avec d'autres institutions? "On n’en est pas encore là. On va déjà voir comment ça se passe ici."

La plateforme a connu des mois difficiles pendant la première vague. "On a perdu 80% d'acquisition (de nouveaux membres, NDLR)". ListMinut a un business-modèle basé sur des abonnements. Elle a donc pu limiter les dégâts en réduisant ses coûts au maximum pour laisser passer l'orage. L'été a été synonyme de reprise avec le retour de ses utilisateurs. "La reprise a été plus importante que prévu" et a permis à ListMinut de retrouver le sourire. "Ensuite, la deuxième vague est arrivée, mais elle nous impacte moins que la première. On n’est pas dans les gagnants de la crise, mais on n’est pas non plus dans les perdants", conclut Jonathan Schockaert.