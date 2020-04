Sans accord sur un plan de relance, l'Europe va droit dans le mur...

Au cœur de la bataille, une opposition entre les pays du sud et du nord de l'UE sur les conditions de l'octroi de lignes de crédit et la création d'"obligations corona" pour mutualiser la dette des États européens. L'Italie et les Pays-Bas se sont le plus farouchement opposés.

Un risque pour la zone euro

Un plan en trois axes

La Commission européenne affecterait 100 milliards d'euros à la protection des chômeurs partiels via son programme Sure ("Support to mitigate unemployment risks in emergency"). Pour y parvenir, les gouvernements européens débloqueraient 25 milliards d'euros au titre de garantie pour que la Commission puisse emprunter 75 milliards sur les marchés. L'argent sera destiné en priorité aux pays les plus touchés, comme l'Italie et l'Espagne. La Belgique fournirait 850 millions d'euros au programme Sure.