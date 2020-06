Securitas et Robovision filment vos distances sociales

La pandémie donne des idées aux entreprises et aux chercheurs. C'est ainsi que le groupe de sécurité Securitas, le spécialiste de l'intelligence artificielle (AI) Robovision et l'université d'Anvers se sont associés pour conduire un projet pilote sur le Meir, la principale artère commerciale d'Anvers. Durant un mois, leurs caméras y surveilleront en temps réel le respect des règles de distanciation sociale. L'objectif n'est pas d'assurer le maintien de l'ordre en donnant des injonctions aux passants qui enfreindraient ces règles, mais d'aider les chercheurs à analyser les interactions et les flux humains. "Un sujet sur lequel nous travaillons depuis un certain temps dans le cadre des villes intelligentes", précise Steven Latré, chercheur à l'université.