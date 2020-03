Sérieux doutes sur les données fournies par la Chine sur le coronavirus

81.470 personnes auraient été atteintes par la maladie en Chine et 3.304 seraient décédées.

D'après le gouvernement chinois, le nombre de personnes infectées à ce jour serait de 3.300. Depuis le début de l'épidémie, mi-novembre à Wuhan, 81.470 personnes auraient été atteintes par la maladie et 3.304 seraient décédées. Les données les plus récentes font état de 31 nouveaux cas, dont 30 "importés" et de 4 décès.