Shell perd son titre d'"aristocrate du dividende"

Une importante économie pour Shell

Mais entre-temps, la crise du Covid-19 et la chute historique des prix pétroliers ont visiblement changé la donne. Et ce n'est pas au goût des investisseurs. Cette réduction des deux tiers du dividende – plus importante que ce à quoi les analystes s'attendaient – a été très mal accueillie: l'action Royal Dutch Shell A perd environ 10% à la Bourse d'Amsterdam et signe la plus forte baisse au sein de l'indice AEX.