Showpad licencie un peu plus de 10% de son personnel

Showpad, spécialiste des logiciels de présentation pour les équipes de vente, est l’une des entreprises technologiques les plus en vue du royaume avec une croissance fulgurante au cours des dernières années. En 2019, elle avait encore engagé 200 personnes et levé 70 millions d’euros. Lundi, les dirigeants de Showpad ont annoncé à leurs employés qu’ils allaient se séparer d’un dixième des effectifs. 52 personnes ont été licenciées sur les 470 travailleurs que compte Showpad dans le monde, dont 14 en Belgique.

60 millions par an

La pandémie de coronavirus Covid-19 frappe de plein fouet la vie quotidienne des Belges et l'économie. Quel est l'impact du virus sur votre santé et sur votre portefeuille? Les dernières informations et les analyses dans notre dossier.

La direction de Showpad se montre d’ailleurs plutôt confiante pour le futur. "Avec un chiffre d'affaires annuel récurrent de plus de 60 millions d'euros, plus de 1.200 clients dans le monde entier, un produit plus pertinent que jamais – en raison du shift vers la vente à distance – et une équipe de 400 employés talentueux et motivés, l’avenir à long terme de Showpad est garanti", assure Pieterjan Bouten, qui se refuse à commenter davantage la situation.