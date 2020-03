Si nos hôpitaux sont débordés, comment trieront-ils les patients?...

Qui aura droit aux soins si nos hôpitaux sont débordés par un afflux de patients atteints du Covid-19? Priorité aux plus jeunes? Les médecins risquent d'être confrontés à de difficiles questions éthiques ces prochains jours.

Qui aura droit aux soins intensifs, aux respirateurs? Pour l'instant, les hôpitaux belges ne sont pas saturés. Ils ont fait de la place, libéré des salles et des médecins, annulé les rendez-vous et opérations non urgents.

De nombreux vétérinaires ont prêté leurs respirateurs artificiels aux hôpitaux afin d'augmenter le stock disponible. Au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, un appel aux dons a été lancé pour acheter dix nouveaux appareils (chaque respirateur coûte entre 30.000 et 50.000 euros) et ouvrir ainsi rapidement une nouvelle unité de soins intensifs réservée aux patients atteints du coronavirus.

"La façon dont les hôpitaux belges gèrent la crise est pour le moment exceptionnelle", confie une infirmière des Cliniques universitaires Saint-Luc. "En quelques jours à peine, tout a été mis en place de façon coordonnée."

130 patients en soins intensifs Il y a 130 patients atteints du Covid-19 admis aux soins intensifs ce jeudi en Belgique.

Le pic est proche

Donc, la situation est sous contrôle: 634 lits d'hôpitaux sont actuellement occupés par des patients atteints du Covid-19. Et il y en a 130 en soins intensifs, dont plus de la moitié sous assistance respiratoire. Mais on attend le pic pour la fin de cette semaine... Et pendant quelques jours, les services de soins intensifs pourraient se voir saturés. Débordés.

Que faire alors? Il faudra faire des choix. Décider qui aura droit aux soins les plus performants, au dernier respirateur disponible. Voire enlever à un patient son assistance respiratoire au profit d'un autre aux meilleures chances de survie. Un problème éthique qui serait difficile à gérer pour le personnel de première ligne.

Cette question éthique difficile, la Société belge de médecine intensive (SIZ) y a réfléchi, à la demande du SPF Santé publique. Elle a rédigé des conseils à l'attention des hôpitaux, afin de les aider à gérer le flux des patients.

Quels conseils pour le tri des patients?

Après avoir postposé les soins médicaux non urgents et transformé les unités non intensives en soins intensifs, le tri des patients peut donc devenir une nécessité si ces mesures n'ont pas suffi. "L'identification rapide de soins disproportionnés est extrêmement importante, car en cas de surcharge hospitalière, on peut imaginer qu'un patient ayant de bonnes chances de survie se voie refuser des soins intensifs, tandis que trop de patients avec des soins disproportionnés occupent un lit", explique la Société belge de médecine intensive.

"De nombreux patients Covid-19 seront des personnes âgées, mais l'âge en soi n'est pas un bon critère pour décider que les soins sont disproportionnés." Société belge de médecine des soins intensifs

L'âge du patient est-il un élément déterminant? "Bien qu'un âge avancé soit associé à de moins bonnes chances de résultats pour le Covid-19, l'âge, pris isolément ne peut pas être utilisé pour les décisions de triage, mais il doit être intégré à d'autres paramètres cliniques. La fragilité et les troubles cognitifs, plus que l'âge, sont des indicateurs indépendants des résultats lorsque des patients âgés sont admis aux soins intensifs", écrit la SIZ. "De nombreux patients Covid-19 seront des personnes âgées, mais l'âge en soi n'est pas un bon critère pour décider que les soins sont disproportionnés."

Qui décide? Le groupe de travail du SIZ demande que les décisions de refuser ou de prioriser les soins à un patient soient toujours discutées avec deux médecins au moins, et de préférence trois. Et que ces médecins bénéficient d'un soutien psychologique.

Priorité aux jeunes?

Les membres du comité d’éthique de l’UZ Leuven n'ont pas exactement le même avis, selon le Standaard. Pour eux, la priorité peut être donnée aux plus jeunes, à condition que leur état ne soit pas pire que celui du patient plus âgé qui entre en lice pour occuper le même lit. "Nous espérons, bien sûr, qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là", a précisé Martin Hielen, le président du comité d'éthique.

Le groupe de travail du SIZ a recommandé que chaque hôpital rédige sa propre ligne directrice éthique au début de l'épidémie, "afin d'éviter que les cliniciens n'aient à prendre ces décisions difficiles de guidance éthique, ce qui conduirait à des décisions arbitraires".