Sickinghe & co sécurisent 45 millions pour porter les pépites du cloud au sommet

La société d'investissement qu'il dirige a donc mis sur pieds un nouveau fonds de capital-risque , à destination des start-ups en forte croissance dans le monde du cloud et de la tech . Un créneau qui, s'il "n'avait déjà que l'avenir devant lui par le passé, est devenu encore plus pertinent aujourd'hui".

Soit le même montant que pour le premier fonds de Fortino, levé en 2013, qui compte aujourd’hui encore huit éditeurs de logiciels en portefeuille, dont le CRM Teamleader. Ce fonds soutient également les solutions en ligne d'imagerie médicale de Dobco et en big data de Riaktr, deux sociétés jouant actuellement un rôle clé dans la détection et le suivi du Covid-19. Et avec plusieurs sorties importantes à noter, notamment du côté de Zentrick et de Piesync, toutes deux passées en mains américaines.