Six témoins pour une rentrée masquée

Voici six témoins, six personnes touchées directement ou indirectement par le retour en classe programmé lundi. Ils nous livrent leur ressenti, entre stress organisationnel, inquiétude, mais aussi joie.

Albane, Marc, Pierre, Bernard, Séverine et Delphine. Voici six personnes qui illustrent les différents aspects du déconfinement des écoles. Petit voyage à la rencontre de professionnels, de parents et d'enfants touchés par le déconfinement scolaire.

Albane, rhétoricienne

"Avancer seule en math, c'est impossible"

Vue en plein écran Albane, élève en rhéto. ©doc

Elève en 6e secondaire au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre, Albane ne savait pas encore, mercredi, quand elle allait reprendre les cours. "Pour commencer, ce sera un demi-jour. Mais on ne sait pas le jour exact." Alors, Albane stresse un peu. "Je ne suis pas habituée au changement, je suis dans cette école depuis la maternelle, je n’ai jamais connu de bouleversements. Ici, on va se retrouver en petits groupes de dix, avec un masque, peut-être pas avec nos profs habituels. Et on ne sait pas ce qu’on va faire en classe." La jeune fille est contente de retrouver ses amis. Pour le reste, elle ne se fait pas d’illusions. Le travail se poursuivra surtout à la maison. Et du travail, elle n’en manque pas. Albane prépare en même temps son examen d’entrée à la polytech.

En confinement, elle s’est construit elle-même son horaire de travail, se calquant sur celui de l’école. Six heures par jour, passées à bosser sur les travaux envoyés par les profs, suivre les deux cours qui sont donnés en ligne, et le reste du temps à faire et refaire des examens des années précédentes. "Ils laissent tomber la matière de math de rhéto, mais cela reste stressant. Je me suis concentrée sur la matière de 5e, mais dans les exercices préparatoires, ils mélangent 5e et 6e. C’est compliqué à gérer. Et avancer seule sur les cours de 6e en math, c’est impossible."

" Ils laissent tomber la matière de math de rhéto mais cela reste stressant. " Albane Elève en rhéto

L’examen, ce sera pour début juillet. Et Albane est seule pour y faire face. La jeune fille suivait des cours préparatoires supplémentaires, ils ont aussi été gelés. "Mais ils reprennent bientôt en vidéo", soupire-t-elle de soulagement. Quant à son prof de math, il n’a pas répondu à l’appel des élèves. "Il ne veut pas faire de cours en vidéo, je ne sais pas pourquoi… Il nous envoie des exercices résolus, j’avance avec ça."

La consigne "pas de nouvelle matière" n’arrange pas les affaires d’Albane. "Je sais que je devrais la rattraper en 1er Bac. Mais on ne va pas y penser maintenant. Déjà, il faut que je réussisse mon examen d’entrée…" La volonté de fer de la jeune fille n’a pas été émoussée avec le confinement. "Ingénieur, j’avais ça en tête depuis longtemps. Ca ouvre beaucoup de portes, et rien d’autre ne m’intéresse."

Marc Lefèvre, directeur à l’Institut Saint-Joseph, à Châtelet

"On vit au jour le jour"

Vue en plein écran Marc, directeur à l'Institut Saint-Joseph.

Il court partout, depuis le début de la semaine, Marc Lefèvre. Et particulièrement après ses masques. "On doit aller chercher ceux fournis par la FWB dimanche, j’ai rendez-vous à 12h10. Mais on attend confirmation par message, pas sûr qu’ils arrivent." Le directeur de l’Institut Saint-Joseph, à Châtelet, a étudié soigneusement la circulaire 75/50 envoyée la semaine dernière pour organiser la reprise partielle des cours. Et depuis lundi, il s’est armé de sa check list pour valider, un à un, les postes d’aménagement. Sur les 59 enfants de 6e primaire, seuls 11 seront présents la semaine prochaine. En plus de la poignée de bambins qui fréquentent la garderie. Il n’empêche, tout doit être nickel. Le directeur a donc investi : dans le gel hydroalcoolique, dans de nouveaux dévidoirs pour le papier wc, dans des masques pour le personnel d’entretien. Qu'il attend toujours aussi… "Les choses changent tout le temps, on vit au jour le jour, il faut s’adapter, réfléchir à beaucoup de choses. On ne voudrait pas qu’il arrive quelque chose aux enfants, aux profs. La circulaire est en permanence sur mon bureau."

"Si tout se passe bien, ça fera peut-être revenir d’autres enfants à l’école." Marc Directeur à l'Institut Saint-Joseph de Chatelet

Si peu d’enfants seront présents, le directeur n’exclut pas un effet boule de neige. "Si tout se passe bien, ça fera peut-être revenir d’autres enfants à l’école, le bouche à oreille va fonctionner", espère le directeur. Derrière ses mots, on sent qu’il voudrait ne pas s’être autant investi pour rien… "On vit au jour le jour, mais on sent que le contact humain est nécessaire, les enseignants sont contents de revenir à l’école, même pour faire de la garderie. Certains passent juste pour voir les autres. En respectant les distances évidemment…"

Les problèmes de place et de locaux, de distance de sécurité et de 8m2 à respecter, le directeur n’en aura pas. Les 11 élèves seront répartis en classes de 2, de 4 et 5. Quasi des cours particuliers. "Moi, cette rentrée, j’appelle ça surtout un test pour amorcer la vraie rentrée. Et celle-là, ce sera en septembre."

Pierre, papa d'Hélène

"Elle restera à la maison"

Vue en plein écran Pierre, papa d'Hélène.

Dans la famille d’Hélène, 11 ans, on a beaucoup cogité. On a quasi convoqué un conseil de famille, papa, maman, les deux grands frères, la petite sœur. Peut-elle, ou pas, retourner à l’école lundi ? La réponse a finalement été non. "On a mis dans la balance les avantages et les inconvénients, et on a finalement décidé qu’elle restera à la maison", raconte Pierre, son papa. La décision des parents d’Hélène n’est pas une décision de principe, comme on peut en voir ici et là. "Hélène avait envie de retourner à l’école, voir ses copines, mais voilà, son grand frère est en 2e année de médecine, il est en blocus, il a des examens à passer, et nous ne voulions pas prendre le risque que sa sœur ramène le virus à la maison, et le contamine. Cela aurait mis en péril son année complète."

Les parents d’Hélène sont bien conscients du danger. Pierre est conseiller en prévention en entreprise, les questions de santé au travail, ça le connaît. La maman est pharmacienne, elle prend déjà des risques de par son métier. "Dans son travail, mon épouse est bien protégée, mais à l’école, on sait que ce ne sera pas pareil. Même s’ils portent un masque, même si des règles strictes sont prises en classe, hors de la classe cela va être beaucoup plus compliqué pour respecter la distanciation sociale…"

"Nous ne voulions pas prendre le risque qu'Hélène ramène le virus à la maison et contamine son frère qui est en 2e année de médecine." Pierre Papa de Hélène

Hélène, elle, n’a aucun souci scolaire. Bonne élève, 90% sur toute la ligne, le retour à l’école dans le contexte actuel n’était pour elle pas vraiment indispensable. "Si la situation avait été différente, on aurait agi différemment aussi, dit son papa. Mais là, le risque pour son frère est trop grand au regard de ce qu'elle gagnerait. En plus, son institutrice a 60 ans, elle ne reprend pas l’école. Elle aurait eu un autre enseignant…"

Dans la classe d’Hélène, seuls 8 enfants sur les 24 retourneront en classe lundi. Hélène n’aurait sans doute pas vu ses copines… "Cela perd tout son sens, cela s’apparente à de la garderie", dit Pierre. Actuellement en recherche d’emploi, il n’avait pas de souci de garde. Hélène continuera donc ses travaux scolaires à la maison, aux côtés de son papa, et de ses frères.

Bernard*, conseiller en prévention

"Maintenant, on nous écoute…"

Il n’a pas attendu cette semaine pour courir dans tous les sens, Bernard*. Cela fait même deux mois et demi que le virus le poursuit dans son travail. Et deux mois et demi aussi qu’il lui donne le sentiment d’être enfin entendu. "Dans les écoles généralement, on est vu comme des cassandres. On n'a pas trop envie de nous écouter, parce que ça signifie faire des investissements, dépenser de l’argent. Mais là, maintenant, on nous écoute…" Plus de valorisation, mais une pression qui a été décuplée, en termes de charge de travail et d'accélération des délais pour rendre ses rapports.

"On a attiré l’attention mais notre travail a été jeté aux oubliettes." Bernard Conseiller en prévention

Après la fermeture des écoles, le premier job de Bernard a été de faire l’inventaire dans les 5 écoles dont il a la charge. "On s’est rendu compte que les conditions d’hygiène de base n’étaient pas respectées, il n’y a pas toujours de savon aux éviers, souvent pas de papier dans les toilettes. On a attiré l’attention, mais notre travail a été jeté aux oubliettes. Ce n’est qu’il y a trois semaines, avec la circulaire fixant les conditions de reprise des cours, que tout le monde s’est réveillé."

Depuis, c’est le branle-bas de combat. Bernard constate sur le terrain toutes les difficultés des écoles à s’adapter aux nouvelles règles, coincées entre l’absence de moyens financiers, le manque d’ouvriers, les problèmes organisationnels. "Jeudi j’ai visité une école pour le dernier check, dans la cour il y avait 34 palettes de matériel de produits de nettoyage, de désinfectant, de papier, gel hydroalcoolique..." Concernant le gel, Bernard pointe le coût très élevé pour les écoles. Il conseille de ne pas l’utiliser pour les enfants. "De toute façon, on n'a reçu que 10 flacons de 50 cl. C’est insuffisant. Le savon est très efficace pour casser le virus et le gel est très mauvais pour la peau, il peut créer des allergies."

La réouverture des classes, pour Bernard, n’est pas le plus gros souci. Le point noir, ce sont les garderies. "Les enfants reçoivent un bac à jouets personnel. Ils ne peuvent pas toucher au reste. Et chaque soir, il faut tout nettoyer et désinfecter." C'est un travail énorme pour les techniciennes de surface. Elles sont le gros point d’attention de Bernard, qui garde à l’œil leur sécurité et leur équipement. "Elles sont la base de notre lutte; si elles ne sont pas bien formées et équipées, la pandémie ne sera jamais finie", conclut-il.

*Pour des raisons professionnelles, notre témoin "Bernard" a préféré prendre un prénom d’emprunt.

Séverine, maman de Noah

"Noah veut revoir ses amis. Nous avons confiance en l'école"

Vue en plein écran Sandrine, maman de Noah.

Dans la famille de Noah, élève en 6e primaire à Neupré, on n'a fait ni une ni deux. "Quand on a annoncé la reprise des cours, on lui a posé la question. Il n'a pas hésité, il avait envie de revoir ses copains." Noah est enfant unique. Sa maman, Séverine, travaille en radiothérapie au CHU de Liège. Son papa est expert-comptable indépendant. Ses deux parents jonglent donc avec le télétravail, en laissant de temps en temps Noah seul à la maison. "Mais pas plus de deux heures", dit sa maman. Selon elle, ils auraient pu poursuivre comme cela, en gardant Noah à la maison et en continuant à télétravailler. "Ce n’était pas un souci, on était organisé, l’école communique très bien sur les travaux à faire, il faisait ses devoirs le matin et l’après-midi il était libre."

Le retour à l’école ne s’est pas décidé dans le but de "caser" Noah. Si ses parents ont décidé de le laisser retourner à l’école, c’est avant tout pour ses copains. "Les professeurs vont surtout être là pour répondre aux questions des enfants, pour faire quelques exercices, mais on sait qu’ils ne verront pas de nouvelle matière. Noah a vraiment envie de revoir ses amis, et nous avons confiance en l’école. Ils ont même organisé une vidéoconférence avec tous ceux qui retournent à l’école pour amorcer la rentrée des enfants."

"Je sais que cela fonctionne, ces mesures je les connais déjà via mon travail." Séverine Maman de Noah

Séverine connaît bien les mesures de sécurité à prendre pour faire face au virus : nettoyage des mains, gel hydroalcoolique, port du masque. Son expérience de l’hôpital aurait pu la faire douter. Mais c’est plutôt le contraire. "L’école nous a bien expliqué tout ce qui était mis en place. Je sais que cela fonctionne, ces mesures je les connais déjà via mon travail, et dans mon service on n'a pas eu de contamination. Et à 11 ans, Noah, lui, comprend pourquoi il faut respecter les règles, il est déjà habitué lorsque l’on part en promenade ou que l’on fait une course. Donc, je suis rassurée", conclut la maman.

Delphine, institutrice en 6e primaire à l’école de Dion-Valmont

"On va essayer de tourner ça en jeu"

Vue en plein écran Delphine, institutrice en 6e primaire.

Vivement lundi. C’est un peu ce que se dit Delphine, institutrice dans le Brabant Wallon. Elle est jeune, elle ne craint rien pour sa santé. "J’espère qu’il n’y aura pas de contamination, le risque zéro n’existe pas, mais on sera équipés. L’école a déjà reçu les masques. Je n’ai pas plus de craintes que quand je vais faire mes courses…" La distanciation sociale, elle sait que cela sera du sport à gérer. "Au début, ça ira, mais le lavage des mains, le respect des règles, à la longue ce sera rébarbatif pour eux. Ils vont aussi devoir apprendre à articuler davantage, parler plus fort avec le masque. Comme toutes les instits, je suis déjà un peu sourde, rit-elle. On va essayer de tourner ça en jeu."

La jeune femme est surtout impatiente de retrouver une vie un peu plus normale. "Chez moi, je commençais à tourner en rond. Je suis une grande amoureuse de mon métier. Si je l’ai choisi, c’est pour travailler avec des enfants, le contact avec eux, cela me manque…"

"Chez moi, je commençais à tourner en rond. Je suis une grande amoureuse de mon métier." Delphine Institutrice en 6e primaire

Delphine va pourtant se retrouver dans une situation particulière. Institutrice dans une classe à double niveau, elle va devoir à la fois gérer le retour en classe des 6e et le travail à la maison pour l’autre moitié de la classe, les 5e primaire. "Je travaille souvent en dernière minute, je ne suis pas toujours bien organisée. Mais là, j’ai pris de l’avance, j’ai préparé des dossiers pour trois semaines pour ceux qui restent à la maison. Comme ça, je pourrai vraiment me consacrer au travail en classe avec les 6e."

Delphine veut mettre un point d’honneur à bien terminer l’année avec ces enfants qui passeront bientôt au niveau secondaire. "J’ai envie qu’ils s’amusent, qu’ils se marrent pour ces derniers jours. Je veux tout faire pour les préparer au mieux parce que l’an prochain, ils seront beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Je vais faire de la remédiation mais je ne me fais pas d’illusions, on ne verra pas de nouvelle matière. Je n’ai pas trop peur pour eux, je sais qu’ici à l’école, ils sont bien préparés."