Solvay crée un fonds de solidarité pour venir en aide à ses employés...

À l'initiative de sa CEO, Ilham Kadri, le groupe Solvay annonce la création d'un fonds de solidarité destiné à "aider les employés et leurs proches qui seraient confrontés à des difficultés financières" en cette période délicate. En parallèle, l'entreprise maintient la distribution de son dividende et laisse entrevoir des résultats trimestriels en berne.

Les géants aussi souffrent de la crise et le spécialiste chimique et technologique Solvay n'est pas épargné. Indice, le groupe dirigé par Ilham Kadri a indiqué jeudi qu'il suspendrait ses prévisions pour l'exercice en cours telles que publiées à la fin février 2020. La société tablait alors sur des résultats "minimalistes", à savoir un Ebitda sous-jacent stable pour l’ensemble de l'année ou, au pire, en contraction de 3%. Pour le premier trimestre, un repli compris entre 6 et 9% était attendu.