Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB: "La crise a fait tomber les barrières à la SNCB"

L'esprit de famille des cheminots est d'autant plus présent quand la crise frappe, explique la CEO de la SNCB Sophie Dutordoir. Frappée par le départ de certaines personnes "que l'on pensait éternelles", elle veut rester optimiste.

Coronavirus ou pas, "ma vie sociale n’a pas changé", sourit Sophie Dutordoir depuis son bureau à la SNCB, un gel hydroalcoolique à portée de main. Même en temps normal, "je dois avouer que je ne fais que travailler et quand je suis à la maison, je suis encore au travail dans ma tête", confie la patronne des cheminots. "Mon cerisier est en fleur et la tortue d'eau que l’on appelle Godzilla est de retour. C’est ce genre de choses qui me font tenir quand je pars tôt le matin", sourit-elle.

"Avec la crise, on se dit les choses et tout le monde ménage moins son vocabulaire."

La SNCB est une entreprise qui rime très mal avec confinement, "mais les cheminots sont une vraie famille avec un sens du devoir hors du commun. On voit des choses incroyables. Tous les microsilos au sein de la compagnie ont complètement disparu. Il y a beaucoup moins de non-dits qu’en temps normal. On se dit les choses et tout le monde ménage moins son vocabulaire", détaille Dutordoir.

Ses journées au temps du coronavirus connaissent un nouveau rythme. Toute l’organisation de son travail a changé. Un comité de direction se réunit tous les jours à 9h30 auquel participe le comité exécutif de douze personnes (avec 4 ou 5 présents et le reste en visioconférence) ainsi que le patron protection et prévention. Il s’agit notamment de faire le point sur l’absentéisme pour s’assurer que le personnel nécessaire est présent "dans le temps et dans les lieux" pour faire rouler les trains. Car 75% de l’offre de places assises est toujours en service à la SNCB, malgré un taux d’occupation très faible. Une réalité qui coûte 70 millions d'euros par mois en pertes de recettes pour la SNCB.

Tous les jours, une réunion est organisée avec les responsables syndicaux. Il s’agit aussi de faire le point quotidiennement avec HR Rail et Infrabel. Au passage, à la SNCB, le télétravail s’est invité dans une entreprise où l’on était très frileux par rapport à cette pratique. 4.000 des 18.000 cheminots sont en télétravail. Et de l'avis de Sophie Dutordoir, il en restera certainement quelque chose une fois la crise passée. "Il y aura un encouragement beaucoup plus fort pour le télétravail, tout en garantissant que les équipes continuent aussi de se voir physiquement", prévoit Dutordoir pour l'après-crise. Reste que Sophie Dutordoir ne s'embête pas. Car en plus de la gestion de crise au quotidien, elle se doit de continuer à penser les dossiers de demain.

"Cette expérience de télétravail laissera des traces."

On sent néanmoins que cette crise du coronavirus la touche comme beaucoup de citoyens. "Le coronavirus, c'est très bizarre, c'était quelque chose au loin qui s’est subitement rapproché de nous et puis qui a reçu un vrai visage sur base des chiffres auxquels on était confrontés tous les jours et aux départs prématurés de personnes que l'on pensait éternelles." La patronne de la SNCB a ainsi été très touchée par le décès de Philippe Bodson. "Mais je reste d'un optimisme éternel. Je garde un énorme espoir dans le monde scientifique qui est en train de trouver la solution que tout le monde attend", tranche la CEO.