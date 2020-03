Sous tension, la grande distribution mobilise toutes les ressources disponibles

La grande distribution plie mais ne rompt pas. Les mesures drastiques imposées pour protéger les travailleurs, les clients et réguler la fréquentation commencent à faire leur office. Mais la tension reste vive.

Dans la grande distribution, on se serre les coudes. C’est en tout cas le message que l’on veut faire passer. "Nos collaborateurs font un boulot extraordinaire, se félicite Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize, dans la logistique, le travail est multiplié par deux alors que dans les magasins les gens doivent parfois affronter des clients agressifs."

"Pour l’instant nous n’avons pas de gros problème, indique de son côté Aurélie Gerth, directrice de la communication de Carrefour, le taux d’absentéisme est plutôt faible, notamment parce que notre personnel est prioritaire pour faire garder ses enfants dans les écoles ; nous pouvons aussi compter sur le support d’autres services, si bien que nous ne recourons pas plus que d’habitude aux intérimaires et aux étudiants."

Chez Colruyt, "un millier de collaborateurs d’autres services prêtent main forte ainsi que ceux de nos enseignes non alimentaires qui sont fermées, ceci alors que des étudiants ont été rappelés quand ils ne se sont pas spontanément proposés", note Nathalie Roisin, porte-parole. Idem chez Aldi où on fait appel aux étudiants et intérimaires alors que chez Intermarché, tout le monde est sur le pont.

Fermetures temporaires

Certaines enseignes commencent néanmoins à prendre des mesures supplémentaires pour soulager les équipes. Ainsi Delhaize va fermer tous les magasins le vendredi à 20 h au lieu de 21 h afin de faciliter le réassort pour le rush du samedi. Lidl va fermer ses magasins à 19 h en semaine au lieu de 20 h, "mais au jour le jour en fonction de l’évolution de la situation, afin de permettre au personnel de souffler", indique Julien Wathieu, son porte-parole.

Quatre des 305 points de vente du réseau ont même été temporairement fermés à Bruxelles et en Wallonie, par manque de personnel. "On ne veut prendre aucun risque mais on espère les rouvrir ce vendredi", dit le porte-parole. Carrefour a quant à lui fermé celui de Docks Bruxelles, le centre commercial n’étant plus fréquenté depuis la fermeture des boutiques. La fermeture de certains magasins n’est pas non plus exclue ailleurs, comme chez Delhaize, "mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour", assure Roel Dekelver.

De là à voir l’e-commerce prendre les devants, cela paraît aujourd’hui impossible. "Nous sommes à saturation, relève Roel Dekelver ; c’est pourquoi nous avons suspendu le service Collect&Go pour le retrait des courses en magasin." Idem chez Colruyt, où le service a été suspendu jusqu’à samedi inclus.

Flexi-jobs

«Certains employeurs n'hésitent pas à profiter de la crise sanitaire et de la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons actuellement pour tenter de se remplir les poches au maximum, au détriment des travailleurs, en dérégulant le marché du travail.» Le front commun syndical Setca, CGSLB, CNE

Les grandes surfaces fonctionnent donc plus que jamais en flux tendus. Au point que dans le magazine Gondola, la société d’intérim Flowjobs, évoquant des demandes du secteur, a plaidé pour un assouplissement des règles des flexi-jobs pour répondre aux pics d’activité. Comeos, la fédération du commerce, ne fait pas de commentaire et les enseignes ne sont guère plus bavardes. "Nous ne sommes ni pour, ni contre car nous n'y recourons pas et ne comptons pas le faire", nous dit-on chez Colruyt. Il se dit que la demande viendrait du terrain, débordé par la surcharge de travail.