Suite au rebond de l'épidémie, le tracing va s'accélérer

Les chiffres du Covid-19 sont en hausse, les inquiétudes croissent. Le centre de crise relance ses conférences de presse et diverses mesures vont permettre d'accélérer le processus de tracing.

Entre le 10 et le 16 juillet, il y a eu en moyenne 154 nouvelles contaminations quotidiennes par le nouveau coronavirus en Belgique , soit 66% de plus qu'au cours des sept jours précédents. Les principaux foyers ont été repérés en province d'Anvers, dans le Limbourg et en Flandre occidentale. Mais une hausse est aussi constatée dans les autres provinces. Les indicateurs de sévérité de l'épidémie (hospitalisation, décès, occupation des lits en soins intensifs) restent, eux, favorables. Face à l'augmentation du nombre de cas ces derniers jours et à la crainte d'une deuxième vague de Covid-19 en Belgique, le Centre de crise a repris ce lundi ses points presse relatifs à l'évolution de l'épidémie. Ils auront lieu chaque semaine le lundi, le mercredi et le vendredi.

"Cette situation n'est pas dramatique, selon Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19. Mais c'est maintenant qu'il faut réagir." "C'est maintenant qu'on peut encore circonvenir cette vaguelette qui a émergé dans certains endroits du pays."

Familles, événements...

Néanmoins, l’immunologue belge Michel Goldman s’inquiète face aux chiffres de ces derniers jours. Il regrette un manque de clarté dans la communication. "Qui sont ces gens qui bénéficient des tests? Quel est le pourcentage des asymptomatiques parmi les personnes testées? Je rappelle qu’un grand nombre de sujets infectés sont asymptomatiques, jusqu’à trois quarts des cas dans les maisons de repos comme l’a rapporté Sciensano dans The Lancet. Face à l’augmentation du nombre de cas Covid-19 et alors que des essais cliniques essentiels sont en cours sur des vaccins et des traitements ciblés, information complète et communication cohérente sont plus importantes que jamais. Ce sont les enfants de 10 à 19 ans qui sont le plus susceptibles de transmettre le virus dans leur entourage familial, selon une étude coréenne juste publiée. Ils contribuent ainsi à entretenir la transmission du virus. De plus, ces enfants eux-mêmes pourraient être l'objet de complications à retardement; certaines sont à l’étude, notamment le risque de développer un diabète."

Il apparaît l'augmentation du nombre de cas est surtout lié à des clusters, principalement dans des familles ou lors d'événement. Rappelons que le virus est surtout transmissible la veille de l'apparition des symptômes et lors des premiers jours de la maladie. D'où l'importance d'une détection rapide des contacts, d'un suivi et de la mise en oeuvre de mesures.

Les méthodes de tracing s'améliorent

Karine Moykens, responsable du suivi des contacts, a profité de la conférence de presse pour donner plus d'informations sur le traçage. Elle a rappelé que le procédé doit être rapide, que tous les contacts d'une personne infectée doivent être informés, passer le test et se placer en auto-isolement. Elles doivent pouvoir être jointes, il faut un numéro de téléphone correct. "Il est important que chaque personne appelée donne les informations nécessaires et suive les conseils", a insisté la responsable Testing & Tracing.

Des améliorations vont être mises en oeuvre pour améliorer ces processus. Il est demandé aux laboratoires et hôpitaux de fournir les résultats "endéans l'heure", alors que ça prend parfois encore deux jours par voie électronique. Les délais vont être raccourcis: les données vont être envoyées trois fois par jour au call centers. Les personnes appelée par le centre de contact, mais non disponibles, pourront rappeler elle-même le centre. Les personnes chargées de la détection pourront demander plus d'infos sur les circonstances durant lesquelles les contacts ont eu lieu. Les organisateurs d'événement seront invités à fournir la liste des personnes présentes en cas de détection d'un cas présent.

Les services de prévention des entreprises sont désormais contactés si un travailleur est positif. Les voyageurs revenant des zones à risque devront remplir un formulaire électronique pour s'engager à respecter mesures de quarantaine; ils recevront un code pour un test instantané.