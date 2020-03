Swissport & co. interpellent le gouvernement

Trois entreprises de manutention aérienne actives à Bruxelles et à Liège dans les services au sol et de fret, à savoir DNata, Swissport et WFS, ont envoyé une lettre à la Première ministre pour demander un soutien pour poursuivre leurs activités. Si le transport de passagers est quasi à l’arrêt (d’où une perte importante de revenus), celui du fret est d’autant plus en croissance qu’une partie de la charge était transportée sur avions passagers. Or les besoins critiques (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et marchandises périssables) demeurent.