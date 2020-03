Sylviane Delcuve: "Cette crise va se retrouver dans les syllabus des étudiants"

Sylviane Delcuve, la senior economist de BNP Paribas Fortis, en est persuadée, cette crise va marquer les esprits. Mais jusqu'ici, celle de 2008 reste plus grave, avec des chutes boursières qui avaient atteint 65%. Nous n'en sommes pas là.

Avez-vous déjà vécu une crise pareille dans votre carrière, où différents éléments s’entremêlent: crise sanitaire, crise économique, crise boursière, krach pétrolier?

Une crise comme celle-ci me rappelle la période 2008-2009. Nous étions plongés dans la crise des subprimes au niveau financier. Mais en même temps, nous faisions face à l’épidémie de grippe H1N1, dont j’ai d’ailleurs souffert personnellement en 2009. Cette grippe a fait entre 200.000 et 400.000 morts dans le monde, le bilan reste peu précis. Elle a duré plus d’un an. Et la différence avec aujourd’hui est qu’elle touchait surtout les jeunes.

CV Senior Economist (depuis 2011) chez BNP Paribas Fortis. Master en Économie de l’ULB (1988).



Économiste de la salle des marchés de la Générale de banque (1991 à 1998). Responsable crédit pour les produits structurés (2002 à 2011). Nombreuses expériences dans l’enseignement (ULB, Solvay, ULG, HEC St Louis).

Au cours de la même période, le cours du pétrole est passé de 140 dollars à 30 dollars. C’est plus violent encore qu’aujourd’hui en termes de repli des cours. Il y a clairement des similitudes entre les deux époques. Je pense que cette crise va marquer les esprits. Elle se retrouvera dans les syllabus des étudiants. On leur parlera de la crise du coronavirus comme on leur a parlé de la crise des subprimes.

Mais la crise de 2008-2009 reste beaucoup plus grave, non?

Oui, car c’est le cœur du système bancaire et financier qui était touché, comme gangrené. Personne n’avait vu venir cette crise. Les dominos tombaient les uns après les autres: banques, compagnies d’assurance… Avant cette crise, Monsieur et Madame Tout-le-monde achetaient des produits structurés sans rien y comprendre. Je me souviens aussi de la ville de Saint-Tropez qui avait contracté un emprunt dont le taux d’intérêt était lié au mouvement du taux de change du franc suisse face à l’euro. Le maire de cette ville, déjà bien endettée, s’est retrouvé avec une dette à 30 ans qui lui coûtait 30% par an.

Douze ans après cette crise de 2008, on en paie toujours les conséquences. Le monde ne sera plus jamais comme avant. La réglementation qui a été mise en place est une machine très lourde, même si c’est la réponse à tous les excès et dérives du passé. Nous avons aussi basculé dans un monde plus procédurier. Quand on va pour la première fois sur un site internet, on doit accepter de longues conditions générales rédigées par une armée de juristes. Et pourtant personne ne les lit.

La crise actuelle pourrait-elle toutefois encore s’aggraver?

Nous ne sommes qu’au début de la crise. Il faudra voir quelles seront les conséquences sur le tourisme, la restauration, les compagnies aériennes, le monde du spectacle… Je rappelle toutefois qu’en 2009, le PIB allemand a reculé de 5%. Le choc était nettement plus violent. Et je ne pense pas que l’on connaîtra le même marasme qu’en 2008-2009 lorsque les marchés boursiers avaient perdu sur 20 mois entre 50% et 65%.

Quelle est la difficulté pour un(e) économiste dans une situation marquée par tellement d’incertitudes?

On l’a encore vu cette fois-ci: comprendre que l’on est réellement dans une crise peut prendre du temps. On a commencé à parler de l’épidémie de coronavirus en Chine lors de la première semaine de janvier. Mais pour se rendre compte de l’ampleur de la crise, il a fallu que les marchés boursiers s’écrasent. Et les marchés ont flanché parce que l’Italie était touchée par le virus. Jusque-là, les marchés avaient continué à grimper. Mais quand on voit que les ventes de voitures en Chine ont chuté de 98% par rapport à l’année précédente, il n’y a évidemment plus de doutes.

Se dirige-t-on vers une récession généralisée en Chine, en Italie, en Allemagne, en Belgique?

C’est un coup très rude lorsque la deuxième économie du monde est mise à l’arrêt. Les chiffres du premier trimestre seront très négatifs un peu partout. Mais le jour où l’on va se rendre compte que nous sommes officiellement en récession n’est pas très pertinent pour les marchés financiers parce qu'ils réagissent par anticipation. Lorsque les chiffres de la récession, soit deux trimestres négatifs, seront publiés, on sera peut-être déjà sorti de cette récession. Et si demain, on annonce qu’un vaccin a été découvert pour combattre le coronavirus ou que le retour des beaux jours fait reculer le virus, il n’en faudra pas plus pour que les bourses repartent à la hausse.

Les banques centrales sont-elles bien outillées face à cette crise?

J’ai été surprise par les mesures de la Federal Reserve avec sa baisse des taux d’un demi-point et ses injections de liquidités. Mais c’est une bonne décision. Je regrette que la Banque centrale européenne ne dispose pas d’une telle marge de manœuvre. Le package annoncé jeudi a déçu par son ampleur. Même si je pense qu’une baisse des taux que demandait le marché n’aurait fait que compliquer la situation du secteur bancaire.

Avec cette crise, le secteur bancaire est à nouveau au centre de l’attention.

Les sociétés se sont fortement endettées. En dix ans, la dette des entreprises a été multipliée par deux. Tout cela a été encouragé par les banques centrales et leur politique de crédit gratuit. Des entreprises sont devenues des zombies. Elles ne survivent que parce que les taux sont très bas. Mais elles pourraient être emportées par cette crise du coronavirus. Et les premiers acteurs qui vont payer les pots cassés, ce sont les banques qui ont octroyé des crédits à ces entreprises.

Le système financier est toutefois mieux surveillé et capitalisé. Les banques ont pris globalement beaucoup moins de risques au cours des dix dernières années. Elles ne se sont plus lancées dans des produits financiers que personne ne comprenait.

Sur le plan économique, peut-on espérer un effet de rattrapage dès que le coronavirus va disparaître?

Il y aura effectivement un effet de rattrapage, mais il dépend aussi des secteurs. Celui qui n’a pas acheté une voiture en mars le fera sans doute plus tard. Pour le vendeur de voitures, il ne s’agit que d’une vente différée. Mais pour un restaurateur, par exemple, un client qui n’est pas venu aujourd’hui n’est pas un client qui reviendra manger deux fois demain. Il s’agit d’une perte sèche pour les restaurants.

Cela veut dire qu’il faut en priorité aider ces catégories?

On dit aux PME et aux indépendants que l’on va postposer le paiement des charges professionnelles. Mais je reviens avec l’exemple de mon restaurateur, le report des charges professionnelles ne va pas l’aider s’il n’a perçu aucune recette. Il faudrait annuler ces charges, car ces gens ne pourront pas passer le cap de cette crise en l’absence de recettes. Évidemment, cela aurait des répercussions en matière de finances publiques.

Certains économistes, comme Jacques Attali ou Bruno Colmant, prévoient que, coronavirus ou pas, il y aura une grande crise dans les cinq ans à venir. Et que cette prochaine crise liée à l’endettement mondial ou aux inégalités pourrait être plus grave encore que celle de 2008. Qu’en pensez-vous?

Je pense qu’ils sont trop pessimistes. Cela fait trente ans que certains annoncent la fin du monde pour demain. Étrangement en 2007, ils étaient très peu nombreux à annoncer la fin du monde en 2008. Oui, c’est vrai que l’endettement constitue un problème. Mais ce problème se pose déjà aujourd’hui.

Cette crise remet-elle en question la mondialisation?

C’est un vaste débat. Certaines entreprises, qui étaient entièrement dépendantes de la Chine, vont sans doute se dire que c’est plus malin de diversifier les sources d’approvisionnement. Et c’est plutôt positif, car cela donnera des opportunités de développement dans d’autres pays, peut-être en Afrique.

Avec cette crise, des entrepreneurs belges ont découvert que des sociétés en Belgique pouvaient remplacer leur fournisseur chinois...

Tant mieux. Cela permettra de limiter les transports dans le monde et ce sera positif pour la planète. Il faudrait aussi profiter de cette crise pour supprimer quelques règles idiotes. Comme ces compagnies aériennes qui font des vols à vide juste pour garder leurs créneaux aéroportuaires.

Cette nouvelle crise implique-t-elle que les taux d’intérêt vont rester au plancher pendant plus longtemps que prévu ? Les taux zéro tendent-ils à devenir perpétuels?

Cela ressemble typiquement à la situation du Japon. On s’est enfoncé dans ce que j’appelle l’enfer des taux d’intérêt trop bas. Cela devient un enfer dont on ne sait plus sortir. Le Japon y est tombé il y a 30 ans et n’en est jamais sorti. C’est négatif pour les épargnants et pour les banques.

Et pour les investisseurs en actions?

Je reste convaincue que les liquidités restent nombreuses et qu’il n’y a pas d’autre alternative que les actions. Cette crise peut faire peur, d’où la réaction des marchés. Mais je le répète: si demain, on annonce qu’un vaccin a été découvert, les actions vont remonter en flèche.

Pour la Belgique, en l’absence de gouvernement, cette crise ne fait-elle qu’aggraver la situation en matière de finances publiques?

Aucune mesure structurelle qui devait être prise n’a été prise. Mais on commence à en avoir l’habitude dans ce pays. Par contre, la seule bonne nouvelle pour l’État, c’est la baisse des taux d’intérêt. Mais, dans le même temps, cette baisse des taux est plutôt une mauvaise chose, car elle réduit la pression sur ceux qui gèrent nos finances publiques.

À titre personnel, avez-vous pris des mesures de précaution face au coronavirus?

Plusieurs exposés que je devais faire ont été logiquement annulés. Lundi dernier, j’ai fait du télétravail. Je suis une grande fan du travail à distance, mon métier d’économiste le permet. Par ailleurs, je me lave encore davantage les mains que d’habitude. Les gens doivent se rendre compte de l'importance d’une responsabilité partagée dans une crise sanitaire. C’est une question de civisme.