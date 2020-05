Tables familiales et repas professionnels, les pistes du déconfinement de l'horeca

Les restaurateurs n'en peuvent plus d'attendre et espèrent bien que le Conseil national de sécurité (CNS) du 3 juin les autorise à rouvrir dès le 8 juin .

Évidemment, rouvrir un restaurant ou un bar implique des mesures sanitaires particulières et c'est tout l'enjeu des discussions du moment. Un document les reprenant est en cours d'élaboration, il doit être discuté ce jeudi soir en comité de concertation avant un Conseil des ministres restreint vendredi et le kern du samedi qui réunit les 10 partis ayant voté les pouvoirs spéciaux. Enfin il devrait atterrir sur la table de la Commission paritaire de mardi prochain, avant de passer sur celle du CNS qui se réunit le lendemain.

Le principe de base serait, non pas d'ouvrir une table sur deux, mais de respecter 1,5 mètre de distance entre deux tables, à raison de 4 personnes par mètre carré (sauf pour une table familiale). Si le respect de cette distance de 1,5 m n'est pas possible, des panneaux en plexi devraient être mis en place, nous indique-t-on.

Entrer et sortir masqués

Il est également prévu que les clients entrent et sortent masqués (et lorsqu'ils se déplacent dans le restaurant, pour se laver les mains par exemple) et que le personnel porte un masque en permanence.