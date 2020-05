Télécoms, gros électro et chaussures, le top 3 des réouvertures de magasins

La ruée crainte par certains ne s'est pas produite. Seules quelques grandes enseignes ont été prises d'assaut lundi matin. Les magasins de chaussures et de télécoms ont aussi attiré le chaland.

Les files parfois spectaculaires qui s'allongeaient lundi matin devant des enseignes low-cost (Action, Primark) ou des magasins de sport avaient levé un vent de frayeur du côté des syndicats. Mais, dans l'ensemble, cette première journée de réouverture est restée plutôt calme. La ruée de clients sevrés de shopping ne s'est pas produite, et les mesures de sécurité ont été globalement bien respectées.

Chez PointCarré, les clients sont partis avec près de trois articles en moyenne, soit 60% de plus que d'habitude.

Schématiquement, on peut dire que le client s'est plutôt dirigé vers les grandes enseignes implantées hors des centres urbains et a évité les galeries commerciales. Les petits commerces ont d'ailleurs connu une affluence plutôt modeste, ce qui a rassuré les commerçants.

Hormis la forte affluence dans une enseigne low-cost comme Primark, la journée a été calme pour le commerce textile. "Nous avons eu moins de clients que d'habitude, mais ceux qui sont venus ont acheté davantage. Ils sont partis avec près de trois articles en moyenne, soit 60% de plus que d'habitude", précise Jérôme Bette, directeur marketing de la chaîne PointCarré.

Achats reportés

Globalement, la fréquentation des commerces est conforme aux attentes. "On note surtout le grand succès des magasins de chaussures. On n'achète pas volontiers des chaussures sur internet, et les enfants continuent de grandir", résume Clarisse Ramakers, directrice du service d'études à l'Union des Classes Moyennes (UCM).