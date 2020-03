Tester pour nous en sortir

L’Allemagne mène près de 25.000 tests par jour, selon le Robert Koch Institute, un montant deux fois plus élevé qu’en Belgique aujourd'hui si on le ramène au nombre d’habitants. Et ce, dès les premiers jours de contamination, ce qui expliquerait le faible nombre de décès selon certains spécialistes. Même si comparaison n’est pas raison, la lecture de leur communication quotidienne a de quoi nous troubler: avec 123 morts enregistrés, l’Allemagne enregistre plus ou moins le même nombre de décès que la Belgique.