Tests Covid-19: pourquoi ça traîne?...

Depuis que l'épidémie de Covid-19 a débarqué en Belgique, la question des tests pose problème. On fait le point sur notre capacité de détection du nouveau coronavirus et les progrès espérés...

• Comment est réalisé le test? Un écouvillon est introduit dans la narine du patient et récupère des cellules, qui seront envoyées en laboratoire. Il s'agit d'un procédé assez invasif. "Oui, ça fait mal" , admet Eric Muraille, maître de recherche au FNRS, immunologiste attaché à l'ULB. "Et on rapporte pas mal de 'faux négatifs': il arrive trop fréquemment que le prélèvement ait été mal réalisé et que la laboratoire manque de matériau pour réaliser le test." Un autre problème rapporté est le manque d'écouvillons indispensable au prélèvement.

• D'autres tests sont-ils envisageables? Les tests sérologiques sont actuellement jugés non fiables par le gouvernement et donc interdits en Belgique. Mais il y a une forte demande du monde médical pour l'utilisation de ce procédé. Pourquoi? Cette méthode permet de voir si le patient a des anticorps, donc s'il a été en contact avec le virus et s'il est immunisé. Sachant qu'il faut deux bonnes semaines pour que des anticorps se développent. "Aux États-Unis, la FDA enquête déjà et j'anticipe que, compte tenu de la pression, elle va rapidement approuver certains de ces tests. L'Agence européenne devrait suivre et il devrait y avoir rapidement une coordination entre les Etats", espère le médecin Michel Goldman (i3H, ULB), coauteur d'une note demandant la mise en place d'un double test.