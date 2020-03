Tom Auwers, le haut fonctionnaire qui chasse le coronavirus...

Loin des projecteurs, Tom Auwers mène sans relâche la lutte belge contre le coronavirus. Aux commandes du SPF Santé, il coordonne les opérations et gère la communication entre les autorités. Le défi est dantesque, mais l'homme "aime la complexité et l'incertitude".

Depuis 40 jours, Tom Auwers n'arrête pas. À la tête du SPF Santé publique, ce quinquagénaire gère le combat des autorités belges contre le Covid-19. Si la ministre Maggie De Block et le virologue Marc Van Ranst occupent la scène médiatique, Auwers oeuvre pour sa part en coulisses .

"Nous n'avons pas attendu que l'épidémie arrive chez nous pour agir. Au contraire, nous sommes occupés depuis des semaines et nous pouvons compter sur des procédures que nous avons développées ces 15 dernières années", assure le boss du service public fédéral.

Concrètement, son administration sert de lien entre le comité scientifique coronavirus et le monde politique. En interne, la concertation a souvent lieu via des groupes WhatsApp . "Maggie De Block a déclaré que nous avions une relation WhatsApp, c'est vous dire à quel point nous sommes en contact", s'amuse-t-il.

Alors que 50 cas de coronavirus ont désormais été détectés en Belgique, Auwers assure que les plans d'urgence sont prêts à être activés si le compteur s'affole. Bien qu'il n'ose l'avouer, l'homme vit pour affronter des défis de cet acabit. "J'aime la complexité et je travaille bien dans l'incertitude. Donc, je suis au bon endroit."

Diplômé en psychologie de la KULeuven, il a complété sa formation en management à la Vlerick business School et à l'université d'Anvers. Après un début académique, il se tourne vers le monde politique. Dans cette sphère, Tom Auwers débute en tant que conseiller de la ministre flamande du Budget et des Soins de santé, Wivina Demeester (CD&V), avant de rejoindre le cabinet du ministre de la Fonction publique Luc Vanden Bossche (sp.a). À cette époque, il devient l'un des fers de lance de la réforme Copernic qui a permis la modernisation des administrations fédérales.

Son passage chez Vanden Bossche lui vaut d'être catalogué sp.a, une étiquette qui ne lui plaît pas . "Ce n'est pas la question du sp.a, c'est juste que je n'aime pas être mis dans une case. Mon père était entrepreneur dans le textile. Ma mère était enseignante. Je viens d'une famille flamande catholique. Je suis donc beaucoup de choses. Quand je lis un journal où mon nom est suivi des lettres sp.a, je le déchire. De nos jours, ça devient cependant plus difficile avec un iPad", rit-il.

Après cette expérience en politique, Auwers devient le bras droit de Frank Van Massenhove au sein du SPF Sécurité sociale. "Frank est connu pour son histoire de télétravail, mais je suis celui qui a rendu son concept concret. Comme il aime le dire: Tom l'a fait et moi je l'ai vendu", s'amuse-t-il.

Arrivé à son poste au SPF Santé en 2017, il y affronte son défi le plus intense. "Ces six dernières semaines, j'ai travaillé plus que jamais."