Toujours pas d'accord entre la Belgique et Lufthansa...

"Refus syndical"

Le constat des syndicats dans un communiqué commun jeudi était sans appel. "Il n’est pas question, pour nous, de discuter des conditions de travail du personnel, tant que nous n’en savons pas plus concernant l’avenir immédiat de l’entreprise. Nous refusons également de discuter des propositions actuellement sur la table. Celles-ci ne sont ni sérieuses, ni réalistes, ni négociables et même illégales", ont-ils dit d’une seule voix.

Lors de la rencontre avec le CEO de Lufthansa, il a été question des conditions belges pour une aide d'État avec "un business plan réaliste et tourné vers l’avenir pour Brussels Airlines, axé sur une croissance rentable, responsable du point de vue écologique et offrant des perspectives d’emploi".

Par la suite, des montants plus élevés ont circulé, peut-être parce que l’on apprend aussi que Brussels Airlines pourrait encore avoir besoin de 70 millions d’euros de liquidités en plus en 2021 .

Pas obligatoire de rentrer au capital

"Ces dernières semaines, les contacts ont été très difficiles même si des progrès ont été enregistrés au niveau du business plan. La rencontre d’aujourd’hui a donné l’opportunité aux deux parties de développer leurs points de vue respectifs et de réaliser un début de rapprochement. Tant Lufthansa Group que l’État belge reconnaissent l’importance de Brussels Airlines en tant que hub économique offrant une connectivité étendue, et l’importance d’un plan de croissance ambitieux qui se concentre sur les continents africain et nord-américain", ont communiqué Lufthansa et le gouvernement fédéral à l'issue de leur rencontre.