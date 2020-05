Tourisme: l'Europe doit montrer sa plus-value

Sauver une activité clé pour l’économie est légitime. Vital même. À condition de ne pas le faire n’importe comment. La coordination européenne est la clé du succès , non seulement pour la réouverture des frontières, mais aussi pour les conditions sanitaires à respecter dans les transports et les hébergements. C’est précisément dans ce domaine, par définition transnational, qu’on attend de l’Europe leadership et efficacité. C’est là qu’elle peut prouver sa plus-value. Jusqu’ici, le chacun pour soi a primé. Le plan de la Commission va dans le bon sens, mais, n’étant pas contraignant, il importe que les États membres jouent désormais pleinement le jeu.

Les "bons à valoir" peuvent être une alternative, mais ils doivent rester un choix pour le client et leurs conditions d’application et les garanties qui y sont liées doivent être plus attractives. On ne peut transiger avec ce droit au remboursement. C’est essentiel pour les consommateurs qui n’ont pas de raison d’être lésés. Le remettre en cause entamerait leur confiance avec, in fine, des répercussions négatives pour le secteur touristique lui-même.