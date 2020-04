Tous les chantiers publics bruxellois doivent être reprogramés

Le secteur de la construction fonctionne au ralenti. Même si en théorie une entreprise se trouvant dans l'impossibilité d'organiser le télétravail peut poursuivre ses activités à condition de respecter les règles de distanciation sociale, la mise en pratique est plus complexe. À cela s'ajoutent le manque de personnel pour raisons médicales et les difficultés d'approvisionnement de certains matériaux. Conséquence: la majorité des chantiers publics bruxellois est au point mort.

"Il a donc fallu sécuriser les chantiers des entreprises qui ne pouvaient plus continuer. Une série d'autres travaux se poursuivent comme nos campagnes annuelles de marquage routier ou les réparations de nids de poule. La baisse du trafic facilite beaucoup ce travail. On maintient aussi tout ce qui est saisonnier comme les plantations", détaille Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité, qui ne peut pas encore déterminer si les retards engrangés dans le tunnel Léopold II seront résorbés. "Les interventions de maintenance se poursuivent, mais on n'y travaille plus au même rythme qu'avant."