Travail, écoles, commerces... Le déconfinement très progressif de la Belgique

Le 4 mai

– Concernant l'organisation du travail, "le groupe des 10 a validé un guide général de bonnes pratiques. Celui-ci sera la base d’accords sectoriels à conclure". Ce guide servira de référence pour un redémarrage économique progressif dans des conditions saines et sûres pour toutes et tous.

– "Pour les industries et les services B2B, le télétravail reste la norme dans la mesure du possible."

Le 11 mai

Le 18 mai

– Autoriser un nombre de personnes plus important aux mariages et enterrements.

LES ÉCOLES

Une reprise très progressive aura lieu. Seules trois années reprendront dans le primaire et le secondaire , avec priorité aux années diplômantes ou certificatives (6e primaire et secondaire), priorité également à l'enseignement professionnel. Pas de reprise pour les maternelles .

Au niveau de l'organisation des cours, 10 élèves maximum pourront se trouver dans la même classe (4 m² par élève et 8 m² pour l'enseignant). Les places en classe devront être fixes. Les matières pratiques (biologie, chimie, physique) ne seront pas organisées. Les contacts avec les parents se feront par vidéoconférence. Les repas chauds ne seront pas servis. Les élèves seront éloignés de 1,5 m au réfectoire. Les classes devront être nettoyées après l'utilisation d'un groupe d'élèves. Les élèves de plus de 12 ans et les enseignants devront porter un masque. Le lavage des mains à de multiples reprises sera exigé. Le lavage et l'utilisation des sanitaires seront également précisément réglementés.