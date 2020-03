Travail intérimaire en hausse dans les secteurs essentiels

En fait, le travail intérimaire est marqué par une forte volatilité et les statistiques varient d'une journée à l'autre, souligne Federgon. Pour autant, cette double tendance de baisse globale de l'activité intérim et de hausse dans plusieurs secteurs se confirme depuis le début de la crise.

La fédération sectorielle dit remarquer une croissance importante de la demande de capacité et une activité très intense dans le secteur de la production et du transport alimentaire, notamment la grande distribution, le secteur médical et paramédical, ainsi que celui lié aux activités portuaires et aéroportuaires.