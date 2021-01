Trois bonnes nouvelles pour les vaccins en Belgique

Les premiers vaccins de Moderna ont été livrés en Belgique. On parle de 20.000 doses. AstraZeneca a déposé sa demande d'autorisation. Et Pfizer/BioNTech va livrer des doses supplémentaires, de quoi sécuriser les projections qui prévoient que la campagne de vaccination soit bouclée en septembre.

La stratégie de vaccination belge est directement liée à la disponibilité des lots et à leur livraison. En fin de semaine dernière, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait donné un update du calendrier. Mais celui-ci pourrait bien à nouveau subir quelques modifications, si les "bonnes nouvelles continuent".

Trois bonnes nouvelles sont en effet tombées: le vaccin de Moderna est arrivé lundi sur le sol belge, après son approbation, la semaine dernière, par les instances européennes. On en attend deux millions de doses. Comme le Cominarty de Pfizer/BioNTech, il s'administre en deux injections. De quoi vacciner un million de personnes, donc. Les premières boîtes sont bien là, avec un certain mystère les entourant. Combien y a-t-il de doses? Le chiffre officiel n'est pas encore connu mais on parle de 20.000. De quoi commencer d'ici quelques jours les premiers tests sur le personnel hospitalier.

Pfizer/BioNTech va nous livrer des doses supplémentaires. Au départ, la Belgique avait commandé 5 millions de doses dans les 200 millions demandés par l'Union européenne. Mais il se fait que le duo pharmaceutique se sent prêt à délivrer 300 millions de doses supplémentaires à l'Europe, dont 7 bons millions reviendront à la Belgique. Avec 4 millions qui pourraient déjà être livrés pour le 2e trimestre. Au total, plus de 6 millions de personnes en Belgique pourraient déjà être vaccinées avec le produit de Pfizer/BioNTech dans les six premiers mois de l'année.

Des soignants déçus

La campagne sur les résidents des maisons de repos est désormais bien lancée. Mais les doses manquent, par contre, pour les soignants de ces résidences, sensés lui aussi être vaccinés rapidement. Ils bénéficient des doses restantes dans les commandes passées pour les résidents. Mais vu le succès de la campagne dans les homes, tant du côté des pensionnaires que du personnel, celle-ci sont rares.

La confirmation de livraison régulière ainsi que la possibilité d'extraire une sixième dose des lots prévus à l'origine pour cinq injections devraient permettre aux déçus de recevoir leur première injection dans les semaines qui viennent.

AstraZeneca approuvé fin janvier?

Quid des autres vaccins? Celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford est attendu rapidement. Il est déjà utilisé au Royaume-Uni et l'Agence européenne des médicaments (EMA) a reçu la demande d'autorisation. Elle va prendre sa décision prochainement. 7,74 millions de doses sont commandées, pour vacciner quelque 3,7 millions de personnes chez nous. Le vaccin Johnson & Johnson pourrait également arriver plus tôt que prévu, peut-être fin février. Plus de 5 millions de doses en sont commandées, et une seule suffit par patient.