Trump isole les États-Unis dans la lutte mondiale contre le Covid-19

Menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la Santé, course au vaccin et obsession à réserver le résultat en priorité aux Américains... chaque jour, Donald Trump isole un peu plus son pays dans la lutte mondiale contre la pandémie.

Coopération internationale

Course au vaccin

Ses dernières attaques contre l'OMS et l'obsession de Donald Trump à trouver un vaccin réservé en priorité aux États-Unis portent à son paroxysme un "America First" isolant de plus en plus son pays du reste du monde.