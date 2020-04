Trump plonge l'OMS en pleine crise

Donald Trump a annoncé mardi la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), coupable à ses yeux d'avoir commis de nombreuses "erreurs" sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. La décision américaine a été unanimement condamnée par les dirigeants internationaux.

Malgré l'alerte rouge sanitaire, le président Donald Trump a mis à exécution dans la nuit de mardi à mercredi sa menace de couper les vivres à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'accusant de "mauvaise gestion" et de "dissimulation" dans cette pandémie partie de Chine fin 2019. "Le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité" du Covid-19, a lancé le Président américain dans un long et violent réquisitoire contre cette agence de l'ONU.