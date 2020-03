Trump prédit un pic des décès dans deux semaines

Il faudra en premier lieu rouvrir les écoles, graduellement cesser le télétravail, et puis après rouvrir les cafés et restaurants, estime la ministre de l'Économie Nathalie Muylle (CD&V) en évoquant un retour à la normale après la pandémie de Covid-19. "C'est pourquoi nous devons soutenir au maximum le secteur horeca: nous œuvrons avec chaque secteur à des mesures spécifiques pour rendre la relance possible", assure-t-elle dans Het Laatste Nieuws. Et la ministre de préciser que "nous allons désormais évaluer avec chaque secteur les mesures de relance. Avec les cafés et restaurants, mais aussi avec le commerce de détail, au sein duquel il y a eu beaucoup d'inquiétude récemment".