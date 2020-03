Umicore annule ses prévisions et limite son dividende

Le groupe attend désormais le redémarrage de la production des constructeurs automobiles , et a recourt à du chômage temporaire le cas échéant. Umicore a ajusté l’approvisionnement en matières premières en conséquence, et réduit d’autres coûts, précise-t-il dans un communiqué .

Dividende divisé par deux

Par prudence et compte tenu de la situation extrêmement imprévisible au niveau mondial, Umicore a décidé de diviser son dividende par deux à 0,375 euro par action . Il correspond au montant de l’acompte sur dividende qui a déjà été versé le 27 août 2019. "Cette décision doit être considérée comme une manière pour la direction et le conseil d’administration d’Umicore de répartir les efforts à consentir entre les différentes parties prenantes."

Perspectives au frigo

Financement solide

Pour résister à cette crise, le groupe met en avant sa structure de financement solide. Umicore détient des liquidités suffisantes, affirme-t-il, avec un milliard d’euros de trésorerie disponible immédiatement. De plus, il dispose de plus de 500 millions d’euros de lignes de crédit inutilisées et non engagées avec ses banques.