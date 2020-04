Un Belge infecté contamine désormais moins d'une personne

Le taux d'infection: de 3 à 0,8

Autre tendance positive, le taux d'infection. Celui-ci indique le nombre de personnes qu'un cas infecté va contaminer autour de lui. La norme de vitesse de propagation du Covid-19 est d'environ 3 personnes. Mais les mesures de confinement ont permis de ramener ce taux en Belgique à 0,8. "Plus on se rapproche de zéro, plus on peut reprendre le contrôle sur la propagation du virus", a indiqué Emmanuel André, porte-parole de la lutte contre le Covid-19.