Un Celeval "new look" sur les rails

La composition du Celeval, le groupe qui conseille le CNS, a été remaniée. Objectif: disposer d'une expertise plus large quant aux enjeux liés à l'épidémie.

On ne présente plus le Conseil national de sécurité, CNS pour les intimes, l'organe qui prend depuis des mois les principales décisions en vue de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Les conférences de presse à l'issue de ses réunions sont d'ailleurs devenues des incontournables pour de nombreux Belges. Ce dont on parle nettement moins par contre, c'est du Celeval, le groupe chargé de préparer ces fameux CNS.