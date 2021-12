Un Codeco en période très critique

Alors que les indicateurs traditionnels sont en baisse, la Belgique est en état d'alerte épidémiologique. Un Comité de concertation doit préparer le pays au déferlement du variant Omicron.

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au Covid-19 en Belgique est repassé sous la barre des 10.000, avec 9.402 nouveaux cas enregistrés chaque jour entre le 10 et le 15 décembre. Du côté des hôpitaux, l'allègement se poursuit: 196 admissions à l'hôpital par jour entre le 13 et le 19 décembre, et 746 patients en soins intensifs. C'est le côté pile de la situation épidémiologique.

On sait que le niveau de progression du variant Omicron est très important, que deux doses de vaccin ne suffisent pas pour s'en protéger et que le risque d'être réinfecté, après avoir déjà eu le covid, est très sérieux.

Mais côté face, il y a le variant Omicron, qui se se propage à toute vitesse. Il pourrait devenir dominant en Europe d'ici à la mi-janvier, selon la Commission. En Belgique, il représente 12% des contaminations, selon les chiffres du weekend.

Actuellement, on en connaît peu sur sa dangerosité dans la population occidentale. Entraîne-t-il des maladies plus graves que le variant Delta? Il faudrait encore attendre une quinzaine de jours pour avoir une idée claire de ce risque.

On sait, par contre, déjà que son niveau de progression est très important, que deux doses de vaccin ne suffisent pas pour s'en protéger et que le risque d'être réinfecté, après avoir déjà eu le covid, est très sérieux.

Lire aussi Le variant Omicron va retarder les décisions de déconfinement

On reconfine chez les voisins

Ces éléments ont poussé le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, à annoncer un reconfinement sévère (fermeture des magasins non essentiels, des restaurants, de la culture et des salles de sport, deux invités chez soi, etc.).

Un reconfinement n'est pas évoqué. On envisage plutôt la prolongation des mesures actuelles.

En Allemagne, le groupe d'experts conseillant le gouvernement a tiré la sonnette d'alarme, demandant des réductions supplémentaires des contacts au sein de la population, mais le ministre de la Santé Karl Lauterbach a exclu pour l'heure un confinement.

L'Italie envisage de demander un test covid négatif aux vaccinés dans certains lieux.

Un Codeco ce mercredi

Et chez nous? Un Comité de concertation (Codeco) sera organisé ce mercredi. Un reconfinement n'est pas évoqué. On envisage plutôt la prolongation des mesures actuelles.

Le Codeco va considérer la situation sanitaire sous quatre angles: l'impact des mesures actuelles; l'avancée de la vaccination; les réactions éventuelles face à la montée d'Omicron et un questionnement sur une stratégie à long terme, dans le cadre de la répétition des vagues, selon le porte-parole du Premier ministre.

Les soins intensifs des hôpitaux néerlandais sont davantage saturés que les nôtres.

Il faut préciser que la situation n'est pas exactement la même aux Pays-Bas que chez nous. Chez nos voisins, le taux d'administration d'une dose booster est de 10%, contre 34% des adultes en Belgique. Or cette piqûre de rappel conférerait une protection de 55 à 80% par rapport aux infections symptomatiques. En outre, les soins intensifs des hôpitaux néerlandais sont davantage saturés que les nôtres.

Pas suffisant

Vu la progression actuelle du variant Omicron chez nous, les mesures actuelles ne semblent pas suffisantes aux yeux de certains, comme le microbiologiste Emmanuel André (KU Leuven) qui constate dans un tweet qu'"on est en train de rater l'occasion de limiter l'impact" qu'Omicron aura sur notre société dès janvier.

L'arrêt, une semaine plus tôt, de l'enseignement fondamental devrait quand même donner un certain coup de frein aux contaminations. Mais resserrer la vis juste avant Noël serait très douloureux pour la population, et représente donc une solution politique difficile.