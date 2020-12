Un an de crise sanitaire: la deuxième vague fait sa rentrée

On a beau prendre des mesures drastiques dans les amphithéâtres, pratiquer des tests comme personne dans le pays, si les étudiants s’entassent dans les transports en commun pour y accéder, on ne fait que reporter le problème ailleurs, apparaît-il fin septembre.

Un an de crise sanitaire (4/4) | Dernier volet de notre reconstitution de la crise sanitaire. Il commence à la rentrée des classes et des unifs, en septembre, moment-test pour notre capacité à "vivre avec le virus". Chapitre 4: la contre-attaque (du 1er septembre à décembre).

"Prenez une fois la ligne 48, vous verrez!", nous glisse l’un de nos interlocuteurs. Ce lundi 14 septembre, c’est la rentrée universitaire, synonyme de grande effervescence à Liège: les étudiants reprennent le chemin des auditoires. La météo est estivale: après la dissipation d’un fin manteau nuageux, le ciel sera ensoleillé et la journée affichera des températures filant vers les 30°C. On voit les élèves, sac à dos sur l’épaule, s’entasser dans le bus 48, le visage écrasé sur les fenêtres. Ils pestent bien un peu, comme d’habitude, mais l’ambiance est décontractée. Direction: les amphithéâtres du Sart-Tilman. Quatorze arrêts depuis la gare des Guillemins.

Comme toutes les universités en Belgique francophone, l’université de Liège a prévu une rentrée en code jaune (risque faible, mais vigilance accrue). Son recteur Pierre Wolper suit ainsi les décisions prises lors du Conseil national de sécurité du 20 août. Ses consignes, préparées depuis de longues semaines, sont claires: le protocole implique le port du masque généralisé et le respect des distances. Pour ce faire, on impose des sens de circulation dans les bâtiments, on empêche les attroupements dans les cafétérias et, sur les bancs, ce sera un siège occupé sur deux. Et cerise sur le gâteau, l’université peut se targuer d’un avantage sur ses consœurs : un testing salivaire fait maison, 30.000 tests par semaine pour tous les étudiants et les professeurs du campus. Bref, lorsqu’on ouvre toutes grandes les portes des facultés, règne auprès des décideurs un sentiment de contrôle absolu de la situation.

Pourquoi en faire davantage d’ailleurs ?

Des commentaires de spécialistes sont rassurants. Pas tous, certes, mais certains de ces "rassuristes" font des records d’audience. Comme celui-ci, tiens, quelques jours après la rentrée universitaire. "Il n’y a pas une progression exponentielle des cas. Il y a une série de tests positifs qui sont liés à une augmentation du nombre de tests qu’on fait en Belgique." Des propos tenus par Jean-Luc Gala, invité par Pascal Vrebos sur RTL-TVI. Ce n’est pas n’importe qui, ce Jean-Luc Gala: c'est un spécialiste des maladies infectieuses de l’UCLouvain. C’est lui qui mène, avec son laboratoire ambulant, une vaste étude épidémiologique en Italie basée sur des tests sérologiques. Le fait qu’il se fera recadrer un mois plus tard par les Cliniques universitaires Saint-Luc ne change rien. Pour l’heure, ses propos se diffusent aisément dans les esprits de ces gens qui en ont marre. Même Yves Coppieters, le très nuancé épidémiologiste de l’ULB, dira le 3 octobre, dans les colonnes de la Libre Belgique: "On a stabilisé la transmission, et les modèles montrent que les chiffres vont diminuer dans les prochains jours. On peut rassurer la population sur la forme de la courbe."

"Une dose de bon sens"

En outre, on l’a dit, le dernier CNS affichait une certaine sérénité. On passe d’une "gestion de crise" à une "gestion de risques", avait dit Sophie Wilmès. Bon, c’est vrai, la déclaration date du 20 août. Et depuis, il y a eu le retour de vacances et la rentrée des classes du primaire, du secondaire et du supérieur. Mais s’il y avait urgence, le Fédéral aurait réagi, non?

"Les gens ont également droit au travail, à l’éducation, à la culture, à la relaxation et à des soins de santé convenables."

D’ailleurs, Sophie Wilmès l’a bien compris. Le 1er septembre, elle a dissous son propre GEES, pour revenir à une formule plus classique: c’est désormais le Celeval qui soufflera à l’oreille du gouvernement. Et pour mieux prendre en compte l’impact des mesures sanitaires sur la population, la Première ministre a opté pour une formule élargie. Exit certains experts, comme le turbulent Marc Van Ranst, décidément incontrôlable et trop critique vis-à-vis des décisions prises. Au MR, c’est bien simple, on ne savait plus l’encadrer. Désormais, le Celeval intègre des personnalités issues d’autres disciplines, qui traitent des problématiques sociales, psychologiques et économiques. On y retrouve Johnny Thijs, président d’Electrabel, mais aussi Lieven Annemans, économiste de la santé, ou même Vinciane Morel, porte-parole de la fédération qui regroupe le secteur de l’événementiel, c’est tout dire! L’arrivée de Lieven Annemans, bien connu au nord du pays, est aussi un signe qui ne trompe pas: "Les gens ont également droit au travail, à l’éducation, à la culture, à la relaxation et à des soins de santé convenables", avait-il plaidé, fin août, dans une carte blanche sur le site de la VRT. "Nous avons besoin d’une dose de bon sens." Et de conclure comme par un signe de ralliement: "#gezondverstandnu" (du bon sens maintenant).

"À partir de ce moment-là, tout est écrit d’avance", commente un proche des discussions. Lisez: au sein du Celeval, c’est la guerre de tranchées. La ligne dure, incarnée par les scientifiques, face au clan des journées portes ouvertes, emmené tambour battant par notre économiste de la santé. Le point d’orgue se situe aux alentours du 18 septembre, jour de réunion pour l’organe consultatif du gouvernement. Ce jour-là, le conflit éclate, et les éclats de boue atterrissent une fois encore sur les réseaux sociaux. "Un économiste de la santé nie avec véhémence qu'il y a actuellement plus de cas et pense que nous devons nous détendre", lance Marc Van Ranst, qui n’a décidément pas rengainé son bazooka. "Bonne chance!" Réponse de Lieven Annemans: "Comment aurions-nous pu lutter au mieux contre le virus à ce stade? A. avec une culture de la peur, du drame, des chiffres trompeurs, des mesures disproportionnées? B. avec vigilance, sérénité, des chiffres corrects, des mesures équilibrées? J'aurais préféré B."

Rudi Vervoort avale de travers

Cinq jours plus tard, pour son premier Conseil national de sécurité depuis la rentrée et le dernier du gouvernement Wilmès (nous y reviendrons), le gouvernement doit composer avec un organe de consultation déchiré par ses guerres intestines. Le rapport du Celeval est gonflé de compromis, à un tel point qu’écartelé entre ses extrêmes il s’est condamné à faire du surplace. Le jour de la réunion du Conseil national de sécurité, au Palais d’Egmont, la Première, les vice-Premiers, les ministres-présidents des Régions et Communautés n’ont donc rien à se mettre sous la dent. Du coup, il n’y a pas grand-chose sur la table. Plutôt quelques mesurettes, des adaptations, qui feront dire qu’on temporise, voire qu’on assouplit encore un peu: la bulle de contacts rapprochés à 5 personnes est conseillée, pas obligatoire, la quarantaine passe de 14 à 7 jours, l’interdiction de voyager en zone rouge est levée.

La réunion bloque davantage sur le baromètre, une sorte d’Arlésienne à laquelle on ne croit plus trop, mais qu’on a annoncée. Donc il faut en parler. Des discussions sans fin, se souvient un participant. Pour aboutir à un report. La réunion approche de son terme quand la problématique du masque arrive sur la table. Rappelons que certaines communes, mais surtout la Région bruxelloise le 12 août, l’ont rendu obligatoire sur tout leur territoire. À ce moment de la discussion, Rudi Vervoort tend l’oreille, et même les deux, mais il n’est pas là. Physiquement du moins. Le ministre-président bruxellois est en quarantaine, il a eu un contact rapproché avec une personne contaminée. À sa place autour de la table, on lui a installé un ordinateur portable, et on l’a mis en visioconférence. Un outil pratique quand tout le monde est connecté, sur un pied d’égalité, mais là, il n’entend souvent qu’un borborygme inaudible. Borborygme d’où il ressort qu’on se dirige vers une levée de l’obligation du port du masque en extérieur, sauf dans les lieux fréquentés. Rudi Vervoort avale de travers, mais il peut difficilement donner de la voix. La décision est prise, annoncée en conférence de presse. Il ne lui reste plus qu’à convoquer sa cellule provinciale pour organiser ce spectaculaire rétropédalage. Trois jours plus tard, ladite cellule de crise provinciale, réunie autour de la haute fonctionnaire Viviane Scholliers, actera ce changement de cap, mais prendra aussi des mesures supplémentaires: fermeture des bars et des cafés à 23h, et les rassemblements à plus de 10 interdits après 23h.

En cette fin septembre, mois de rentrée scolaire, le ton général est donc donné: pas d’inquiétude, la situation est sous contrôle, nous apprenons tout doucement à vivre avec le virus. Une position qui laisse planer une certaine confusion. Confusion qui se transformera ensuite en un certain malaise lorsque, le jour même de ce dernier CNS, l’épidémiologiste de l’ULB Marius Gilbert, l’une des voix les plus écoutées du Celeval dans les milieux francophones, annonce qu’il fait un pas de côté pour revenir à ses activités académiques. Il se souffle surtout qu’il ne se reconnaît plus dans les décisions prises.

Bruxelles et la Wallonie s'embrasent

Beaucoup de commentateurs ont vu là la lassitude d’un gouvernement Wilmès à bout de souffle, prêt à faire ses valises. Il joue déjà les prolongations depuis six jours. Le 17 septembre, les six mois de pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement avaient touché à leur fin. On l’aurait presque oublié, mais les négociations politiques battent leur plein pour installer une coalition Vivaldi (Open Vld, CD&V, Groen, sp.a côté flamand, et PS, MR, Ecolo côté francophone). C’était sans compter la mise en quarantaine le 8 septembre d’Egbert Lachaert, président Open Vld testé positif au beau milieu des tractations. Deux semaines de perdues. Sans compter aussi la prise de bec provoquée le dimanche 20 septembre par Georges-Louis Bouchez, président du MR, recadré par ses partenaires et obligé de mêler la Première ministre pour réduire la température.

«Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait et plein d'espoir pour la première fois depuis des semaines.»

Le 1er octobre pourtant, le miracle advient. Après 494 jours, soit un an, 4 mois et 6 jours, le gouvernement d’Alexander De Croo entre en scène.

Changement d’équipe, changement de style. Avec d’abord cette surprise du chef, le retour d’un briscard: le socialiste flamand Frank Vandenbroucke, 65 ans, nouveau ministre de la Santé. Écartez-vous du chemin, ça va déménager. L’encre à peine séchée au bas de l’accord gouvernemental, cinq jours après avoir enfilé leurs nouveaux habits politiques, le tandem De Croo – Vandenbroucke prend le taureau par les cornes. Le 6 octobre, ils annoncent ce qui sera son premier tour de vis. En douceur d’abord, mais avec fermeté, c’est la conférence des 4: bulle limitée à 4 (soi y compris), 4 invités à la maison autorisés (mais à distance), 4 autour de la table. Marc Van Ranst, dont on dit qu’après avoir quitté le Celeval un mois plus tôt, il est revenu par la fenêtre, boit du petit lait. Il tweete: "Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait et plein d'espoir pour la première fois depuis des semaines."

D’aucuns diront que la Flandre a repris la main sur le dossier. Sur les cartes, en tout cas, c’est la Wallonie et la Région bruxelloise qui s’embrasent de rouge. Le pays est carrément coupé en deux, sombre au sud, couleur pastel au nord. Et la ligne de démarcation suit exactement la frontière linguistique. Dans la province de Liège, la commune de Bassenge est dans le peloton de tête des contaminations. Sa voisine Riemst, côté flamand, figure parmi les moins touchées. À Liège, où semble se répéter le calvaire anversois de l’été, la situation semble échapper à tout contrôle. À ceci près: la percée anversoise se déroulait durant les vacances, l’éruption liégeoise surgit après les rentrées scolaires et universitaires.

"Prenez la ligne 48, vous verrez!"

Rappelez-vous, la rentrée a eu lieu le 14 septembre. À Liège, sur 40.000 étudiants, la moitié vit en kot. Donnez-leur une semaine, voire deux, vu l’effervescence des retrouvailles, et tout ce petit monde retourne chez papa et maman. Ce sont surtout les communes à revenus plus élevés qui sont les plus touchées: Neupré, Stoumont, Herve, etc. C’est bien simple: au début du mois d’octobre, on compte 19 communes liégeoises parmi les 20 plus touchées du pays.

"Prenez une fois la ligne 48, vous verrez! Si vous n’avez pas le Covid, vous êtes sûr de l’attraper."

Louvain-la-Neuve subit les mêmes écarts, et touche sa périphérie (Lasne est particulièrement rouge), mais la province de Liège est rentrée dans l’œil du cyclone. Pourquoi? "Prenez une fois la ligne 48, vous verrez!", relance notre interlocuteur liégeois. "Si vous n’avez pas le Covid, vous êtes sûr de l’attraper." Le transport, suspect numéro 1. On a beau prendre des mesures drastiques dans les amphithéâtres, pratiquer des tests comme personne dans le pays, si les étudiants s'entassent dans les transports en commun pour y accéder, on ne fait que reporter le problème ailleurs. Trois paramètres viennent gonfler le problème, analyse-t-on dans les instances locales: la fréquentation des TEC Liège-Verviers est trois fois plus importante que dans le Brabant Wallon et sur la dorsale Namur/Luxembourg; l’activité y est également plus dense qu’ailleurs; enfin, l’étalement résidentiel y est aussi plus élevé, accroissant la nécessité de se transporter.

Les faits sont donc connus. Des rapports sont rédigés. Les problèmes identifiés. La nervosité gagne d’autant plus les différents niveaux de pouvoir que la situation dans les hôpitaux devient de plus en plus critique. À Liège, on n’est pas loin de devoir activer la phase 1B du plan d’urgence hospitalier. Ce qui signifie qu’on approche dangereusement des 50% de lits aux soins intensifs dédiés aux patients Covid uniquement (le niveau sera franchi le 16 octobre, et la jauge maximale largement dépassée la dernière semaine du mois). Et pourtant, rien ne bouge. Pendant de longues journées.

Un silence qui tranche avec la musculation anversoise de l’été. Souvenons-nous de la pression exercée conjointement par le bourgmestre de la Ville d’Anvers et la gouverneure de la province, de leurs mesures prises, quitte à flirter avec les limites de la loi. Souvenons-nous aussi de la machine de guerre lancée par les scientifiques, et qui avait fait plier le gouvernement fédéral. Ici, rien de tout ça. "Il n’y avait pas de sécurité juridique", nous explique cette source. "On l’a bien demandé, mais ça n’a pas passé le niveau des gouverneurs wallons", nous dit cet autre contact. "C’est une erreur stratégique", concède un troisième.

Paralysées par cette dilution complète des prises de décisions, les autorités locales s’en remettent alors, impuissantes, à l’échelon suprême. Comme on lancerait une bouteille à la mer, alors que Liège a depuis début septembre un représentant de marque au Celeval: Pierre Wolper, recteur de l’université, qui y représente la Fédération Wallonie-Bruxelles. "L’épidémie, qui pouvait peut-être encore s’exprimer au niveau d’un quartier ou d’une collectivité pendant l’été, doit désormais se lire à un niveau qui dépasse le cadre territorial local et ses réalités sociodémographiques", indique un rapport interne, rédigé le 13 octobre. "Ces considérations nous semblent plaider en faveur de l’adoption de normes harmonisées à l’échelle fédérale ou, à tout le moins, régionale." Tout juste la note évoque-t-elle enfin cette différence: la plupart des universités flamandes ont placé leur rentrée en code orange (Anvers, Gand, Hasselt, mais pas Leuven). Ce qui correspondait à une jauge de maximum 20% en auditoire. "Il conviendrait d’étudier dans le détail, et de façon comparative, les chiffres de contamination dans les tranches d’âge concernées pour évaluer l’impact de cette mesure", estime le rapport. Il faudra attendre deux jours supplémentaires, le 15 octobre, pour que la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) prenne enfin l’initiative de placer les universités francophones en code orange.

Arroser la maison flamande

Les séquences suivantes se passent donc au Fédéral. Ça tombe bien, Frank Vandenbroucke compte bien poursuivre sa ligne dure entamée lors de son premier geste sanitaire. Le 16 octobre, son Conseil national de sécurité prend une mesure radicale: la fermeture de l’horeca. Nous voici concrètement replongés dans une première phase de reconfinement. On sent les autorités wallonnes et bruxelloises soulagées: leur situation émeut enfin le Fédéral, malgré la différence toujours marquée entre la situation flamande et la flambée wallonne. Pour beaucoup, de ce côté-ci de la frontière linguistique, cette montée continue de la température annonce un deuxième acte. Et l’on attend avec impatience le CNS suivant, une semaine plus tard. Ce sera la déception, voire la consternation.

Premier couac d’abord: le testing. Le 21 octobre, Sciensano annonce brutalement que les asymptomatiques ne pourront plus se faire tester. Les centres de tests sont saturés. Ceux qui ont eu un contact à risque ou qui reviennent de zones rouges devront se mettre automatiquement en quarantaine pendant 10 jours, ce qui aura un effet en cascade pour le personnel des hôpitaux et dans les entreprises.

"Je ne vais pas arroser ma maison maintenant, pour un incendie qui prendra peut-être la semaine prochaine."

En outre, le 23 octobre, à 9h du matin, le CNS n’annonce rien ou presque: les compétitions professionnelles se feront sans public, l’enseignement supérieur est limité à 20% (c’est déjà le cas) et les écoles primaires et secondaires continuent à enseigner à 100% en présentiel. En cause: la Flandre, qui bloque des quatre fers. "Je ne vais pas arroser ma maison maintenant, pour un incendie qui prendra peut-être la semaine prochaine", dira plus tard Jan Jambon, le ministre-président flamand. Devant une telle mollesse, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, présent pourtant au CNS comme tous les autres, sent qu’il doit contre-attaquer "en complément des décisions fédérales", formule polie qui cache mal sa contrariété. La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles se doivent d’avancer plus vite. Le jour même, à 18h30, le jeu de musculation francophone, celui qu’on attendait en vain du Fédéral, aura un effet presque cathartique: couvre-feu élargi, limitation des clients dans les magasins, et, pour le supérieur, tous les cours en présence physique suspendus.

La Région bruxelloise embrayera le lendemain, et la Flandre… le mardi suivant. Quelques jours plus tard, le 30 octobre, ce sera à nouveau au Fédéral de jouer le point d’orgue de cette partition chaotique, avec la fermeture des commerces non essentiels. Une mesure qu’un mois plus tard, au moment de les rouvrir, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke jugera avant tout comme un "effet-choc", faire des courses ne comportant "pas de risques quand tout est contrôlé". Tollé parmi les commerçants. On s’étouffe au MR. Le parti de Georges-Louis Bouchez mettra tout en œuvre pour discréditer cette mesure. Et va jeter son dévolu sur la Noël , le président du MR plaidant pour un relâchement temporaire sur les bulles, à l'instar... du Québec.

Mais non. Nous inverserons l'adage: Noël au tison, pour que Pâques soit au balcon. Ce qui nous permet de nous hisser cahin-caha à la fin de cette annus horribilis, près d’un an après l’arrivée du coronavirus sur notre territoire. Avec ses restrictions de nos libertés. Et sous le joug d’un contrat sanitaire à durée indéterminée. Tout porte d’ailleurs à croire que, vu l’indocilité des chiffres et leurs conséquences dans les hôpitaux, ce deuxième acte sera plus long que le premier.

Entre-temps, le virus court toujours, contamine et tue. Et on attend avec impatience l’arrivée d’un vaccin, dont les premières injections sont prévues autour de l'An neuf. Progressivement, il mettra sans doute un terme à cette saga politico-sanitaire qui aura fait plus de 18.000 morts et n’aura pas réussi à éviter une débâcle sociale et économique.