Un an de crise sanitaire: marcher sur le fil du déconfinement

Un an de crise sanitaire (2/4) | Deuxième volet de notre reconstitution de la crise sanitaire. Après le confinement vient le temps du déconfinement. Celui d'une population accablée par ses morts, qui ne demande qu'à respirer à nouveau. Chapitre 2: le relâchement (du 17 mars au 4 mai).

La voix est haute, péremptoire, presque académique. "Sera également permis de pratiquer d’autres activités sportives, à condition qu’elles se pratiquent à l’air libre, sans contact, en respectant les distances de sécurité, comme par exemple le tennis, l’athlétisme, la pêche ou (hésitation…) par exemple même le kayak." Chemisier blanc, tailleur noir, c’est devenu une habitude pour la population belge, Sophie Wilmès affronte les caméras pour sa traditionnelle conférence de presse après un Conseil national de sécurité. Nous sommes le vendredi 24 avril, le pays est sous cocon sanitaire depuis six semaines. La population attend avec impatience ce qui est annoncé comme les premières phases du déconfinement. D’autant qu’on l'a tenue en haleine toute la semaine. Une kyrielle d’informations a déjà fuité dans la presse. Sauf qu’elles se basaient sur un rapport intermédiaire, non validé, sujet à de nombreuses discussions. Bref, tout cela a ajouté à l’impatience, celle d’une certaine liberté à portée de regard.

L’attente est telle que les télévisions du Royaume se sont mises en ordre de combat dès le milieu de l’après-midi. Paroles d’experts, de chroniqueurs, de prédicteurs de toute obédience, les plateaux frétillent d’activité. Et en guise de décor, ils commencent à diffuser ce plan fixe de chaises vides, celui où les mots de délivrance vont être prononcés. Les heures s’enchaînent, les experts et chroniqueurs s’impatientent discrètement, les présentateurs meublent le silence. Notamment en relayant cette rumeur qui gonfle sur Twitter: les ministres flamands attendraient la fin du dernier épisode de "Thuis", une série populaire au nord du pays. Vers 21 heures, il y a un petit frémissement: gros zoom sur les voitures des ministres, les phares sont allumés, les moteurs tournent. Elles doivent emmener leurs passagers et passagère 200 mètres plus loin, du Lambermont au "bunker", la salle de presse de la chancellerie qui n’a jamais aussi bien porté son nom. Fausse alerte. Il faudra encore attendre.

Et quand la Première ministre prend enfin la parole, il est… 22 heures.

"On savait que ça allait être très compliqué: il fallait faire un déconfinement en plusieurs phases"

Et elle est essoufflée. Ses premiers mots sont plus respirés que prononcés. Très vite, après quelques minutes, la présentation prend une tournure plus académique. Sophie Wilmès présente un premier graphique sur PowerPoint. Celui d’une double courbe venant des universités d’Anvers et d’Hasselt. Le graphe nous montre où nous en sommes et où nous en serions si nous n’avions pris aucune mesure pour lutter contre la multiplication des contaminations. C’est le premier "slide" d’une longue série. Pendant près d’une heure, les spectateurs verront défiler des dizaines de feuillets PowerPoint estampillés d’un "Belgium’s exit strategy" aux couleurs noir-jaune-rouge. "C’est une idée qui nous est venue de France", nous dit une source. "Le Premier ministre Édouard Philippe en avait utilisé. Mais c’est surtout parce qu’on savait que ça allait être très compliqué: il fallait faire un déconfinement en plusieurs phases." Effectivement, ce fut compliqué. Trois phases, 1A, 1B, 2, 3, les 4, 11, puis 18 mai. Sont concernées les grandes entreprises, les plus petites, les commerces, les musées, les écoles, l’horeca et justement… les sports. C’est peut-être bien le kayak qui représentera au mieux cette complexité.

"La pression était terrible"

L’exercice était en effet inédit, et le travail titanesque. Pour lancer ce chantier, le gouvernement a créé début avril une nouvelle entité, un groupe d’experts chargé de l’"exit strategy", le GEES. S’y retrouvent des scientifiques, dont le désormais célèbre Marc Van Ranst, de l’UZ Leuven, Erika Vlieghe, sa collègue de l’UZ d’Anvers, Emmanuel André de la KULeuven, Marius Gilbert de l’ULB, mais aussi l’économiste Mathias Dewatripont, le président d’Electrabel Johnny Thijs, le gouverneur de la Banque nationale Pierre Wunsch, etc. Fait notable, tout ce petit monde travaille en contact direct avec le cabinet de la Première ministre et doit, pour elle, en un petit mois, organiser ce fameux déconfinement. Tout en douceur.

"La pression était terrible", se souvient une source. Les réunions se succédaient. Au sein du GEES d’abord, avec des moments tendus, des compromis. Pierre Wunsch est très inquiet du décrochage économique, entend-on. Puis l’équipe parle avec le kern, le comité ministériel restreint aux vice-Premiers. Nouvelles pressions, nouveaux compromis. En sort un rapport dilué, puis la Première ministre revient avec ses exigences. Notamment sur les bulles sociales, une particularité belge. Ou les jardineries et les magasins de bricolage qu’elle tient à rouvrir au plus vite. Ce qui fut fait une semaine avant l’annonce du déconfinement.

"On est à l’extérieur, comment voulez-vous qu’on se touche!"

Mais ce n’est pas tout. Après cette cascade de décisions, il faut réfléchir à la faisabilité. Comment va-t-on s’y prendre? Par l’établissement de protocoles, échafaudés avec l’aide de chaque secteur concerné. Le tout dans l’isolement obligatoire que l’on connaît, où les réunions Zoom sont le seul vecteur de communication. Pour l’enseignement, par exemple, les discussions s’organisent entre 25 personnes, syndicats, associations de parents, enseignement officiel, libre, etc. "On a vécu des moments surréels", nous confie un participant. Comme cette réunion virtuelle organisée par Valérie Glatigny, ministre MR des Sports à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 105 participants y sont conviés. Pendant un quart d’heure, on n’entend que des échos et des larsens. "Éteignez tous vos micros!", supplie Glatigny qui, pour le coup, joue le rôle de maîtresse d'école "avec une belle zénitude", se souvient un témoin de la scène. Tir à l’arc, escalade… pendant deux heures, chacun vient avec ses questions, ses doléances. "On est à l’extérieur, comment voulez-vous qu’on se touche!", s’exclame le responsable d’un club de motos de loisir.

Puis il faut intégrer tout cela dans l’exercice de déconfinement. Les sports extérieurs sans contact figurent dans la première phase, celle qui doit démarrer le 4 mai. Malgré la complexité, il faut parler simplement, avec des exemples concrets. Quelqu’un lâche: "Le kayak!" Pourquoi pas, répondent les autres. C’est ainsi que, alors que les cours d’eau n’étaient pas encore ouverts, ce sport humble s’est retrouvé au-devant de la scène médiatique, moqué, parodié, réussissant l’exploit de cristalliser à lui tout seul le couac de communication de ce qui sera nommé rapidement le CNS des Power Points. "Après la présentation, Sophie Wilmès était vidée. Mais le contrecoup a été le lendemain, dans la presse. Les critiques ont été très dures."

"Nous n'avons reçu aucune recommandation"

Il faut dire qu’au sortir du confinement, la population est à cran. Pendant six longues semaines, outre le ballet d’ambulances circulant dans les rues vides, elle a assisté médusée, en direct, à l’agonie de deux pans de la société: les résidents des maisons de repos et la profession médicale.

Le 10 mars, une première contamination est révélée dans la maison de repos La Cambre, un établissement situé à Watermael-Boitsfort. Un craquement d’allumette dans une poudrière. Très vite, direction et monde politique se rendent compte des effets potentiellement dévastateurs. Les visites "non essentielles" sont interdites, avec des recommandations diverses selon les Régions. Mais c’est trop tard. Chaque jour, de nouvelles déclarations s’ajoutent, les contaminés contaminent, des foyers apparaissent. Dans ces milieux fermés, le virus peut courir à sa guise. Et sans personne pour l’arrêter.

"À cette heure, nous n’avons reçu aucune recommandation spécifique venant des ministres de tutelle."

Les employés des maisons de repos sont en effet complètement désarmés. Ils n’ont aucune notion d’épidémiologie, aucune compétence de soins non plus. Depuis le 2 mars, Femarbel, la fédération des maisons de repos privées, se plaignait pourtant par la voix de son secrétaire général: "À cette heure, nous n’avons reçu aucune recommandation spécifique venant des ministres de tutelle, de l’Aviq et d’Iriscare", les organismes sociaux responsables. Un plan d’urgence existe, il a été écrit en 2006… mais n’a jamais été mis en application. Il aura fallu attendre les premiers cas pour que les circulaires, textes explicatifs décrivant les mesures élémentaires d’hygiène, partent dare-dare vers tous les établissements du Royaume. Des consignes qui n’empêchent malheureusement pas l’hécatombe. Jour après jour, les maisons de repos remplissent à grands seaux les statistiques de mortalité. Les témoignages se sont depuis accumulés pour décrire l’horreur: des résidents abandonnés à leur sort, faute de soins appropriés, devant des prestataires impuissants faute de formation adéquate.

Où est Maggie?

Il faut dire qu’à l’extérieur, la profession médicale ne sait plus où donner de la tête. Ils sont certes des héros, entendent tous les soirs à 20 heures les applaudissements de la population. Mais c’est une maigre consolation face aux difficultés dans lesquelles ils doivent exercer leur profession. Certains, médecins, infirmières, aides-soignants n’ont tout simplement pas de masque de protection, ou ceux qu’ils ont ne les protègent pas du tout. On parle de FFP1, FFP2, FFP3, de masques chirurgicaux; la population ne suit pas, mais comprend que quelque chose d’anormal se passe. La ministre de la Santé Maggie De Block fait feu de tout bois, lance des commandes, nuance sur Twitter. Mais rien n’y fait. Les masques n’arrivent pas, ou peu.

Depuis début février, le terrain lançait pourtant des signaux d’alerte. La députée fédérale cdH Catherine Fonck, doctoresse de profession, s’en est faite le relais auprès de la ministre. Sans réaction. Le premier appel d’offres n’est envoyé que début mars, et il tourne au fiasco. L’entreprise turque sélectionnée se déclare incapable d’honorer la commande. Dans les lots qui débarquent enfin, certains sont inutilisables, abîmés ou simplement mal confectionnés. La seule consolation, c’est que la Belgique n’est pas seule dans la mouise. Le problème est européen, voire mondial.

"Les défenseurs de la Santé publique, son portefeuille, ce n’était plus Maggie De Block, c’étaient les experts."

Mais désormais, la ministre, autrefois l’une des plus populaires au nord comme au sud du pays, de surcroît médecin de formation, concentre sur sa personne le flot de critiques. Son maintien ne tient plus qu’à un fil. Il se rompt soudain lorsque le Vif révèle le 22 mars qu’un stock stratégique de masques périmés a été détruit, et que, par souci d’économie, il n’a pas été renouvelé. Le jour même, son collègue Philippe De Backer, Open Vld également, pourtant ministre des Télécoms, prend la direction d’une task force dédiée au testing, également défaillant. Les réactifs ne suivent pas, et les quelque 200 laboratoires agréés sont systématiquement mis de côté, réduisant les capacités de dépistage. Un problème qui pèsera encore de longs mois sur la stratégie du gouvernement.

Désormais, n’appelez plus Maggie, mais Philippe et Sophie. La ministre de la Santé, bien qu’elle s’en défende, ne fera plus que de la figuration. "Ce qui était frappant, c’est qu’elle s’est totalement effacée lors des réunions", se souvient un proche des événements. "Les défenseurs de la Santé publique, son portefeuille, ce n’était plus elle, c’étaient les experts."

Vue en plein écran ©ISOPIX

Devant de telles failles politiques, le corps médical profitera du déconfinement pour afficher sa colère. Le surlendemain de l’entrée en vigueur de la première phase, le 6 mai donc, ils dressent une haie de déshonneur, le dos tourné, lors de la visite de Sophie Wilmès à l’hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles. La Première ministre exprime sa compréhension. Mais l’image fait tache, alors que la Belgique commence enfin à respirer un peu.