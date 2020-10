Un baromètre et de nouvelles restrictions annoncés vendredi?

Un comité de concertation se réunit vendredi. De nouvelles restrictions pourraient être décidées. On attend aussi la présentation du baromètre des experts.

Le gouvernement fédéral tablerait sur un durcissement des mesures, sans passer au reconfinement. Selon des informations du Tijd, de nouvelles règles sont envisagées pour renforcer davantage le télétravail. Celui-ci est à nouveau la norme, mais cette règle serait encore trop "laxiste". Du côté francophone, on parle également d'une interdiction des mouvements non essentiels. Mais les acteurs flamands s'y opposent, "cela équivaudrait à un confinement et c'est ce que nous essayons d'éviter", indique-t-on.