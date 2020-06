Un chèque consommation "jusqu'à 300 euros"

Le "superkern" de vendredi a retouché l'idée du chèque consommation: les employeurs devraient pouvoir octroyer un chèque défiscalisé, non plus de 300 euros, mais jusqu'à 300 euros.

Et ce chèque consommation de 300 euros, il est passé où? Le 6 juin dernier, le "kern +10" avait validé, entre autres mesures sociales et économiques, le principe d’un "chèque consommation" de 300 euros, déductible à 100% et défiscalisé, visant les secteurs les plus touchés par la crise (horeca, culture...).