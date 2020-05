Un déconfinement en pointillés

Les travailleurs des entreprises qui n'ont pas de contact avec le public pouvaient reprendre la route du boulot ce lundi matin, même si le télétravail reste la norme. Les merceries et les magasins de tissus ont pu rouvrir. Et ont été pris d'assaut. Un premier jour de déconfinement partiel sous forme de test.

Un lundi entre-deux. Un déconfinement partiel, on appelle ça, dans le nouveau monde. Depuis ce lundi matin, les travailleurs des entreprises qui ne sont pas en contact avec du public peuvent reprendre la route du boulot, même si le télétravail reste la règle. Les téméraires qui ont tenté le coup n'ont pas eu de problèmes avec les embouteillages du matin.

Toujours cette même sensation d'être à peu près seul au monde sur les routes qui me mènent au centre-ville. Les trams qui descendent l'avenue de Tervuren, avant de la remonter vers le centre, roulent quasiment à vide. Dans ces trams peu fréquentés, les usagers portent des masques. Première halte à la station de métro Arts-Loi, centre névralgique du réseau de transports en commun où se croisent chaque matin des milliers de travailleurs.

Bien sûr, cette matinée est un peu spéciale, il ne s'agit que d'une première phase d'un déconfinement soft. Les écoles et la plupart des magasins sont toujours fermés et le télétravail reste la norme. Il n'empêche, ce premier lundi de notre vie d'après résonne comme un sorte de test grandeur nature. Dans les stations, un message diffusé en trois langues est censé rappeler les distraits à l'ordre. "Le port du masque est obligatoire. Pour la sécurité de tous, merci de couvrir votre bouche et votre nez."

Et le moins que l'on puisse écrire est que la police et les contrôleurs veillent au grain. Dans la station Arts-Loi, sur un des quais, une brigade de contrôleurs scrute chaque métro qui entre dans la station afin de débusquer les usagers ne portant pas de masque.

Il y en a à peu près dans chaque métro. Et la même scène se répète à chaque fois. Les policiers ou les contrôleurs débarquent les usagers non masqués et leur demandent d'aller s'en procurer un. Certains sont autorisés à poursuivre leur route après s'être couvert la bouche et le nez avec une écharpe ou un vêtement. Mais les contrôleurs préviennent: demain, ça ne passera plus. Avant de partir, les haut-parleurs signalent la présence de pickpockets dans la station. Il est dit que la vie d'après ne sera pas tellement différente de celle d'avant.

On reprend la route. Petite halte au tribunal de l'entreprise de Bruxelles. La Justice, peu à peu se déconfine, des audiences classiques redémarrent gentiment. Habituellement, le lundi matin, au tribunal de l'entreprise, c'est le jour des faillites. La salle A, celle où sont introduites les faillites, est ouverte. Sur la porte, une affichette donne le ton. "Maximum 10 personnes à la fois dans la salle".

Pour le coup, la consigne est bien respectée. Esseulés sur leur estrade, les juges attendent les clients. Qui ne viendront pas. Il faut dire que l'un des derniers arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux comportait un moratoire jusqu'à la mi-mai pour les faillites. Un petit tour des salles situées aux étages permet de se rendre compte que la vie reprend doucement son cours. Des plaidoiries sont organisées, les salles permettent aux avocats de respecter les distanciations nécessaires et les juges sont protégés par des vitres en plexiglas.

Cap sur le siège de Proximus, à côté de la gare du Nord. L'une des entrées du siège de l'opérateur de téléphonie est située à côté d'un arrêt de bus. En temps normal, entre les travailleurs de Proximus, d'Engie, de KBC et ceux du site de Tour & Taxis déposés là par les navettes, l'endroit grouille de monde. Ce lundi matin, la zone est calme. Pour ne pas dire déserte.

On croise un travailleur qui sort de chez Proximus. Il confirme ce que nous pensions, la plupart des employés sont toujours en télétravail. À l'intérieur, il y a peu de monde, nous explique-t-il. Et l'occupation des bâtiments est limitée aux étages inférieurs, afin d'éviter les embouteillages dans les ascenseurs. Pas loin de là, on se dirige vers le siège de la banque Belfius. Il faut poireauter une bonne dizaine de minutes avant de voir un premier travailleur sortir des bureaux. D'un abord affable, il prend la poudre d'escampette dès que je lui dis que je suis journaliste. Le deuxième, dix minutes plus tard, n'est guère plus loquace. Un troisième me confirme qu'il n'y a pas grand monde au siège de Belfius. Ce que nous confirmera la porte-parole de la banque, Ulrike Pommée, jointe par téléphone. 95% du personnel de Belfius sont en télétravail et cela semble convenir à tout le monde. Au siège, il n'y a pas plus de 200 travailleurs, contre près de 5.000 en temps normal. Chez Belfius, le déconfinement n'est pas encore prévu. Il sera lent et progressif.

À l'issue du dernier Conseil national de sécurité, la Première ministre, Sophie Wilmès, avait annoncé la réouverture, ce lundi matin, des merceries et des magasins de tissus. Du siège de Belfius au magasin des tissus du chien vert, il n'y a que le canal à franchir. Devant la boutique, la file de clients s'étend comme un long serpent jusque dans les rues adjacentes.

Renseignements pris, il y en a pour plus d'une heure de file. À ce prix-là, il faut vraiment avoir envie (ou besoin) de tissu. En attendant de pouvoir entrer dans le magasin, deux dames s'échangent trucs et astuces pour fabriquer des masques. Nous les interrompons. Pourquoi faire plus d'une heure de file pour acheter du tissu? Pour des masques, pardi. L'une d'entre elles est enseignante, elle veut fabriquer de quoi permettre à ses collègues de se protéger une fois les élèves en classe revenus. Par souci d'égalité, et pour éviter de se faire accuser de favoriser la concurrence, nous sommes allés jeter un coup d'œil chez Veritas.