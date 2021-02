Un "déconfinement prudent" d'ici 15 jours. Que peut-on espérer?...

Grosses attentes des jeunes

Cette semaine, a été décidé un testing hebdomadaire des enseignants du fondamental et du secondaire , clairement dans le but d'assouplir les règles prochainement.

Aujourd'hui, 17% des personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin et 11% la seconde.

Un équilibre à trouver

Ce qui déterminera les décisions, ce sont non plus seulement les statistiques, mais également l'avancée de la vaccination. Du côté des chiffres, "c'est plutôt encourageant", notait Yves Van Laethem ce vendredi. Il se basait sur la baisse des contaminations et une légère diminution des hospitalisations en une semaine, même si l'épidémie stagne sur un plateau depuis un bon mois. Le variant britannique prend de plus en plus de place, cependant, représentant une infection sur trois (5% dans le cas du variant sud-africain).